Le club héraultais, qui vit une véritable révolution en interne, dispute un match déjà décisif pour le maintien ce week-end avec la venue d’Oyonnax. Contraints de parer au plus pressé, le staff ne peut pas tout révolutionner, mais son jeu pourrait tout de même évoluer…

Montpellier est dernier après sept journées et six défaites et s’apprête à recevoir le promu oyonnaxien qui, d’après ce que l’on sait, n’a pas choisi de faire tourner son effectif pour ce déplacement. Bien au contraire. Les Oyomen veulent même franchir un cap sur leurs déplacements desquels ils n’ont ramené que trois défaites. Voilà pour le contexte. De l’autre côté, le MHR vit une véritable révolution depuis la fin de la semaine dernière avec, de façon quasi-simultanée, l’arrivée d’un nouveau directeur du rugby (Bernard Laporte), d’un nouveau manager (Patrice Collazo), de deux entraîneurs de la conquête (Christian Labit et Antoine Battut) et enfin d’un responsable de l’attaque (Vincent Etcheto).

Cinq hommes, cinq forts caractères, qui combinent depuis lundi matin leurs énergies pour redresser le club héraultais : "On a des personnalités différentes, des parcours différents, mais on a en commun d’avoir joué ensemble. Avec Vincent (Etcheto) et Christian (Labit), on se connaît, on a joué ensemble. On connaît nos sensibilités. Ça permet de gagner du temps. Il y a une saison qui se goupille mal jusqu’ici. Il faut du temps pour tout mettre en place. Mais du temps, on n'en a pas. Il reste encore pas mal de matches. On est dernier. L’an dernier, quand je suis arrivé à Brive, on avait déjà fait la moitié du championnat. C’est un profil d’équipe différent, un contexte différent. On va y aller étape par étape. Il faut redonner de la confiance aux joueurs. On va aller à l’essentiel ce week-end, l’important est de gagner."

Vicent Etcheto, ici avec les plots, sera chargé d'entraîner l'attaque du MHR

Collazo : "Je ne vais pas tout changer d’un coup de baguette magique"

Et comment vont-ils s’y prendre ? A priori, l’ex-boss du CAB ne compte pas tout changer au plan de jeu montpelliérain : "Ce ne sont pas du tout les mêmes effectifs qu’à Brive, ou La Rochelle, par exemple. On a défini un plan pour voir comment les faire jouer. Je n’ai pas la prétention de tout résoudre d’un coup. On fait un métier compliqué. Avec Richard Cockerill, ça n’a pas fonctionné. Richard, que je connais bien, a pourtant un palmarès qui part d’ici jusqu'à Palavas. C’est un championnat très dur. Il faut s’adapter. Je ne vais pas tout changer d’un coup de baguette magique." Peut-être… mais on connaît le goût de Collazo pour les équipes puissantes, et rugueuses. Avec les Willemse, Chalureau, Serfontein, Lamositele ou Simmonds, il va être servi. Faut-il s'attendre au grand retour du jeu frontal du MHR ? L'histoire nous le dira...

De ce que l’on comprend, le principal chantier et d’ordre… mental. Un sujet sur lequel Collazo fut interrogé : "Certains avaient besoin d’un peu de sommeil, de calme. On ne peut pas arriver à coups de triques d’entrée face à des mecs un peu traumatisés par la situation. C’est un contexte difficile. Les joueurs étaient perturbés et ils ont besoin de savoir où ils vont. Il fallait apporter de la justesse dans la communication et les rassurer. À partir de la… il n’y a qu’une vérité, c’est le terrain. On leur a donné notre confiance, mais il ne faut pas la trahir et vice-versa. Quand ils ne seront pas bons, on leur dira. Quand ils le seront aussi..." Il faut espérer qu’ils le soient ce week-end…