Alors que les équipes de Pro D2 continuent leur préparation pour la saison prochaine, le CA Brive a annoncé l'arrivée de Bruce Reihana (47 ans) en tant qu'entraîneur de l'attaque.

Relégué en Pro D2 à l'issue de la saison 2022-2023, Brive continue de s'armer comme il faut pour la reprise du championnat. Ce dimanche, le club corrézien a annoncé l'arrivée de Bruce Reihana pour entraîner l'attaque. L'ancien ailier de Northampton, qui a également joué à Bordeaux-Bègles pendant trois saisons, compte deux sélections et deux essais avec les All Blacks.

Un coach expérimenté

Lorsqu'il finit sa carrière à l'UBB, Bruce Reihana devient entraîneur des arrières pour le club girondin. Il y restera jusqu'en 2019 avant de s'engager à Bristol pendant deux saisons. En 2021, Bruce Reihana revient dans l'hexagone et intègre le staff de Montpellier, avec qui il remportera le championnat de France en 2022.

Dans le communiqué du CAB, Patrice Collazo, manager principal, s'est exprimé sur la venue du nouvel entraîneur : "Je connais Bruce depuis son passage en Angleterre et je suis son parcours depuis très longtemps, notamment lorsqu’il était dans le staff de Bristol. On avait d’ailleurs failli travailler ensemble à La Rochelle. Je suis très heureux de pouvoir collaborer avec lui à Brive. Il va nous apporter une approche et une vision différentes."

Bruce Reihana rejoindra le groupe briviste dès lundi et partira avec les joueurs et l'ensemble de l'équipe en stage en Andorre.