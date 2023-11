Depuis ce dimanche en fin de matinée, Bernard Laporte est à Montpellier où il commence sa mission de directeur du rugby du MHR. En fin d'après-midi, il nous a accordé son premier entretien où il livre ses premiers objectifs et les détails du nouveau staff qu’il a choisi.

Qu’est-ce qui vous a décidé à accepter la mission proposée par Mohed Altrad pour devenir directeur du rugby du MHR ? Avez-vous hésité ?

Hésité, non, réfléchi oui. J’ai d’ailleurs informé ce vendredi, par lettre, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique, que j’envisageais de m’engager avec le MHR et Mohed Altrad. Pourquoi ? Parce que j’apprécie énormément Mohed, que nous sommes en contacts réguliers. Il me l’a demandé plusieurs fois et j’ai senti que c’était le bon moment. On s’est mis d’accord la semaine passée mais la défaite face à l’Usap a tout précipité. Je ne pouvais pas laisser ce club dans la difficulté. Dernier du Top 14, il n’est pas à sa place.

C’est-à-dire ?

Avec Mohed, nous avons décidé de tout changer. Ma mission sera de l’accompagner, d’accompagner les joueurs mais dans un premier temps, de constituer un nouveau staff. C'est ce que j’ai fait ce week-end. Je ne serai pas présent sur le terrain, ce n’est pas moi qui vais entraîner. Je n’ai plus l’âge pour cela, surtout que cela fait plus de huit ans que je ne l’ai pas fait.

Qui composera votre nouveau staff ?

Il y a quelques jours, un ami commun m’a mis en relation avec Patrice Collazo. Le courant est passé entre nous. Il sera le nouveau manager général du MHR en remplacement de Richard Cockerill. Après, j’ai regardé parmi les techniciens disponibles susceptibles de venir dès ce dimanche soir sur Montpellier. C’est ainsi que j’ai appelé Vincent Etcheto ce matin longuement. À l’heure où je vous parle (17h), il est en route pour Montpellier et lui, tout comme Patrice Collazo, seront présentés aux joueurs à 18 heures.

C’est tout ?

Christian Labit m’a aussi donné son accord ce dimanche matin, il va venir s’occuper des avants avec Antoine Battut dont le club avait obtenu la signature il y a quelques jours. J’ai découvert que tous les quatre se connaissaient et s'appréciaient. Ils ont envie de travailler ensemble et avec moi. On dîne ensemble ce soir et lundi matin, à la première heure, notre mission commence.

Collazo-Etcheto, ce sont deux techniciens à très forts caractères…

(Il coupe) Et c’est tant mieux ! J’aime les gens à forts caractères. Pour être un bon technicien, il faut du caractère et des convictions sur le jeu. Ils débordent aussi d’énergie et il en faut, pour relancer le club dans cette course impitoyable qu’est le Top 14.

Tous les membres du staff actuel s’en vont ?

Richard Cockerill et Jean-Baptiste Elissalde ne continueront pas avec nous. Ils ne sont plus là. En revanche, Jeremy Valls continuera de s’occuper du jeu au pied et Benson Stanley de la défense.

Et vous, personnellement, serez-vous sur Montpellier au quotidien ?

Absolument. Je ne me voyais pas m’engager à moitié. Je serai présent tous les jours.

Quel va être votre programme dans les prochains jours ?

Une fois que je me serai présenté, je vais aussi observer du bord de touche le travail des joueurs et du nouveau staff. L’idée, c’est de retrouver très vite la victoire. Stabiliser le club dans le haut du tableau. Le MHR n’a pas l’effectif pour être dernier du Top 14 ! Je serai donc présent tous les jours, près de la pelouse. Je vais aussi rencontrer les joueurs en entretien, faire connaissance avec certains.

Quel est l’objectif pour cette saison ? La qualification pour le top 6 est-elle toujours envisageable ?

Laissez-moi le temps d’arriver. Il faut retrouver un état d’esprit conquérant, de l’enthousiasme, le goût de la victoire. Ne vous inquiétez pas, le MHR va remonter dans le classement