En officialisant l'arrivée de Bernard Laporte en tant que Directeur du rugby, Montpellier s'attache les services de l'un des plus beaux palmarès français. Une nécessité pour sortir de la crise et retrouver le standing habituel du MHR.

Bernard Laporte et Mohed Altrad sont de nouveau associés. Alors que les deux hommes ont eu affaire avec la justice en décembre 2022, la nouvelle union entre l'ancien président de la FFR et le boss de Montpellier n'a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux. Mohed Altrad avait écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour des faits de corruption active, trafic d'influence et abus de biens sociaux. Bernard Laporte, de son côté, avait écopé de 3 ans de prison (dont un an ferme) et 50 000 euros d’amende pour des faits similaires. Les deux hommes sont toujours présumés innocents puisqu'ils ont fait appel de ce verdict. Mais si on cadre l'objectif sur le plan sportif, le choix d'Altrad est sans doute le meilleur possible, à ce jour et sur le papier. Et le MHR le rappelle. Dans son communiqué publié ce dimanche, le club héraultais introduit l'information par cette phrase : "un immense palmarès du rugby français".

Difficile, en effet, de nier le passé glorieux de Bernard Laporte avec la casquette d'entraîneur. Champion de France avec le Stade français (1998) et Toulon (2014), l'ancien sélectionneur du XV de France a remporté quatre Tournois des 6 Nations (2002, 2004, 2006, 2007) lors de ses sept années de mandat. Sur la Rade, Laporte a guidé ses guerriers varois vers trois coupes d'Europe d'affilée (2013, 2014, 2015). Un Challenge Yves-du-Manoir en plus (1998) font qu'au total, l'ancien manager du RCT cumule dix titres en tant qu'entraîneur, entre 1998 et 2016. Un bilan sans égal dans le rugby français.

🔴 Comme annoncé par Midi Olympique, Bernard Laporte sera bien le nouveau directeur du rugby du MHR. L'ancien sélectionneur des Bleus et président de la FFR "sera responsable de la stratégie sportive".



Toutes les informations > https://t.co/wBfDe7GqcU pic.twitter.com/1raHu7wc0p — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 19, 2023

Montpellier, le "nouveau" XV de France ?

Surtout, la situation que connaît actuellement Montpellier (dernier du Top 14 après sept journées) ressemble à certains égards à celle du XV de France lorsque Bernard Laporte avait pris la présidence de la FFR, en 2016. Une crise de confiance et de résultats sans précédents avant une brillante renaissance. Bien que l'ancien manager du RCT n'était pas contre l'idée d'embaucher un sélectionneur étranger, Laporte a finalement jeté son dévolu sur Fabien Galthié en 2019 pour redresser les Bleus. Un choix payant, marqué par un Grand chelem en 2022 et le fameux bilan de 80% de victoires en quatre ans, même si le XV de France s'est brutalement arrêté en quart de finale de "sa" Coupe du monde.

Alors, Montpellier sera-t-il le "nouveau" XV de France ? Le constat de départ est en tout cas le même et le MHR ne manque pas de talent. L'étrange essai manqué d'Arthur Vincent ou la baisse de régime de Louis Carbonel en début de saison sont évidemment des phénomènes anormaux. Et les Cistes ne ressemblent en rien à une équipe jouant le maintien au vu des noms encore alignés à Perpignan, ce samedi. Mais si Mohed Altrad assure que son club "n'ira pas en Pro D2", le MHR va vite devoir se remettre la tête à l'endroit avec un nouveau discours et un nouveau guide. Pour cette mission, Bernard Laporte semble bien être l'homme idéal.