Les bouleversements s'enchaînent à Montpellier. La nomination de Bernard Laporte actée, le MHR va désormais être managé par Patrice Collazo. La mission de Richard Cockerill prend donc fin. Celle de Jean-Baptiste Élissalde, champion de France en 2022 avec le club héraultais, aussi.

C'est désormais une certitude, Richard Cockerill n'est plus le manager du MHR. L'Anglais, arrivé à Montpellier à l'intersaison, paye le début de saison catastrophique du club (six défaites pour une seule victoire). Il n'est pas le seul à subir la nouvelle organisation décidée par Mohed Altrad et Bernard Laporte, arrivé comme Directeur du rugby : l'entraîneur des trois-quarts Jean-Baptiste Élissalde, champion de France avec Montpellier en 2022, ne conserve pas son poste dans le nouveau staff.

Collazo à la baguette, entouré d'Etcheto et Labit

C'est donc Patrice Collazo qui va gérer le sportif dans le nouveau Montpellier. Débarqué de Brive le 13 novembre dernier, l'ancien manager de La Rochelle a très rapidement rebondi. Il sera entouré de Vincent Etcheto qui dirigera les trois-quarts. Dans une interview accordée à Rugbyrama/Midi Olympique, Bernard Laporte raconte : "Patrice Collazo sera le nouveau manager général du MHR en remplacement de Richard Cockerill. Après, j’ai regardé parmi les techniciens disponibles susceptibles de venir dès ce dimanche soir sur Montpellier. C’est ainsi que j’ai appelé Vincent Etcheto ce matin longuement. À l’heure où je vous parle (17h), il est en route pour Montpellier et lui, tout comme Patrice Collazo, seront présentés aux joueurs à 18 heures."

Ce nouveau staff sera également composé de Christian Labit qui a donné son accord à Laporte ce dimanche matin. "Il va venir s'occuper des avants avec Antoine Battut dont le club avait obtenu la signature il y a quelques jours." Les quatre fantastiques, en quelque sorte, que l'ancien manager de Toulon décrypte : "J’ai découvert que tous les quatre se connaissaient et s'appréciaient. Ils ont envie de travailler ensemble et avec moi. On dîne ensemble ce soir et lundi matin, à la première heure, notre mission commence." Si Cockerill et Elissalde ne sont plus sur le banc du MHR, Jeremy Valls (jeu au pied) et Benson Stanley (défense) vont poursuivre leur mission. "Le MHR n’a pas l’effectif pour être dernier du Top 14", a encore confié Bernard Laporte. C'est pour l'instant la triste réalité...