Bernard Laporte est le nouveau Directeur du rugby de Montpellier, informe le club héraultais ce dimanche. L'ancien président de la FFR débarque dans un contexte électrique, où le MHR est dernier du Top 14 après sept journées.

Bernard Laporte est de retour. L'ancien président de la FFR a été nommé Directeur du rugby de Montpellier ce dimanche matin. Ce samedi, nous vous annoncions déjà que l'ancien manager de Toulon était tout proche du MHR. Dans un communiqué, le club de Montpellier annonce notamment que "cette décision stratégique a été prise au vu de la situation d’urgence sportive du club" . Le MHR vient de concéder sa sixième défaite d'affilée, face à Perpignan, et se classe à la dernière place du Top 14.

Alors que Richard Cockerill a affirmé publiquement qu'il "ne savait pas" s'il serait encore en poste la semaine prochaine, la crise frappe de plein fouet le champion de France 2022. Pour redresser la barre, Mohed Altrad a donc recruté l'ancien sélectionneur du XV de France (2000-2007). "Nous sommes convaincus que Bernard Laporte est l’un des meilleurs experts français de rugby. Dans cette période sportive, qui est l’une des plus compliquées qu’ait connu ce club que j’aime tant, Bernard Laporte devra notamment renforcer la cohésion au sein du collectif. Son adhésion à nos objectifs, sa passion pour le rugby font de lui le leader sportif dont le MHR a urgemment besoin".

Information Midi Olympique \ud83d\udea8Avec sa nouvelle défaite à Perpignan le MHR est dernier du Top 14. Dans l’Hérault, la greffe Cockerill ne prend pas et le président Altrad ouvre une nouvelle piste. Comme souvent, elle mène à Bernard Laporte...

Saint-André reste à Montpellier

Plus précisément, la fonction de Bernard Laporte impliquera d'être "responsable de la stratégie sportive, travaillant en étroite collaboration avec le manager sportif et l'ensemble du personnel pour retrouver une équipe compétitive et cohérente". L'arrivée de Laporte dans l'Hérault n'implique pas un départ de Philippe Saint-André puisque ce dernier "continuera de conseiller la direction générale, de s’occuper des questions régaliennes et d’assurer les relations avec les instances", informe le communiqué.