Depuis samedi soir, Bernard Laporte est le nouveau directeur du rugby du Montpellier Hérault Rugby. Une décision précipitée de Mohed Altrad, qui a souhaité créer un électrochoc après le revers à Perpignan de ses joueurs. L'épilogue d'un feuilleton à rebondissements, en coulisses.

Mohed Altrad et Bernard Laporte ont décidé à nouveau de s’unir. Tout s’est accéléré après la défaite à Perpignan de Montpellier (23-16), samedi à Aimé-Giral. Plus tôt dans la semaine, Altrad avait déjà transmis une offre pour faire de Laporte son directeur du rugby, comme révélé par rugbyrama.fr samedi soir. L’ancien sélectionneur avait alors réservé sa réponse et demandé à son avocat de prendre l’avis de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique. Il faut dire qu’en décembre 2022, les deux hommes ont été condamnés en première instance pour des faits de corruption, portant sur un contrat d’image signé en 2017. Ils avaient écopé de 18 mois de prison avec sursis pour Altrad, et trois ans dont un an ferme pour Laporte. Ils ont tous deux fait appel. Le second procès aura lieu en 2025.

Laporte a dit "non" à Nice pour venir au MHR, les Fidji et l’Australie également éconduits

Jusqu’à ces derniers jours, rien ne laissait présager une nouvelle collaboration imminente entre les deux hommes. Bernard Laporte était sur d’autres fronts, en phase de réflexion pour intégrer un poste de dirigeant au Stade niçois (Nationale). Il avait été sollicité par un nouvel actionnaire du club azuréen, Joël Rousseau, fondateur du groupe de travaux publics NGE.

Pendant la Coupe du monde, il avait déjà refusé les avances des fédérations australiennes et fidjiennes, qui souhaitaient toutes les deux l’attirer dans un projet courant jusqu’en 2027 et la Coupe du monde dans le viseur.

Parallèlement, Altrad et Laporte gardaient des contacts réguliers. Les deux hommes se considèrent comme amis et, face aux difficultés de son club, le président du MHR sollicitait depuis quelques semaines l’ancien président de la FFR (2016-2023), comme conseiller officieux sur les orientations à prendre.

Il avait déjà validé la venue de Battut et retoqué celle de Broncan

C’est ainsi que Laporte avait déjà validé la venue d’Antoine Battut comme technicien en charge de la touche. L’ancien entraîneur de Bayonne débutera sa mission dans l’Hérault ce lundi.

Toujours à propos du staff de Montpellier et des modifications à apporter, Laporte avait également échangé avec Pierre-Henry Broncan, en fin de semaine dernière. La discussion portait sur un éventuel poste de "numéro un" au MHR, en remplacement d’un Richard Cockerill toujours plus menacé. Pas forcément convaincu par ce premier échange, Laporte avait transmis un retour mitigé au président Altrad, tout en convenant de revoir Broncan dans les trois prochaines semaines. Entre-temps, Broncan s’est engagé à Brive et Laporte a formalisé son travail auprès du MHR, dans un rôle de directeur du rugby.

Si tout s’est accéléré, dans l’Hérault, c’est que le revers à Aimé-Giral a été celui de trop pour Mohed Altrad. Dans la foulée, il est revenu à la charge auprès de Bernard Laporte, qui était lui présent au stade Jean-Bouin de Paris pour le derby francilien Stade français-Racing 92. La veille, à la demande du directeur général parisien Thomas Lombard et de Laurent Labit, le responsable du staff technique, il avait remis les maillots de la rencontre aux joueurs du Stade français.

Un rôle éloigné du terrain

Avant 21 heures ce samedi, soit moins de deux heures après la défaite en terre catalane, Altrad a de nouveau sollicité Laporte. Pour lui presser le pas, lui demandant de prendre ses fonctions au plus vite. A la clé, un contrat de trois saisons. Laporte a donc accepté.

Dans les faits, il remplace depuis ce lundi Philippe Saint-André. Dès dimanche, il est descendu à Montpellier afin de se présenter aux joueurs. Mais aussi au staff actuel (encore) en place.

Dans les prochaines heures, Laporte va rencontrer Richard Cockerill, Jean-Baptiste Elissalde mais aussi tous les autres membres de l’encadrement pour évoquer l'avenir avec eux. Ou sans eux ? En ce qui le concerne directement, il ne reviendra pas sur le terrain. "Il supervisera et coordonnera exclusivement les aspects sportifs du club" détaille Altrad dans les colonnes du JDD, ce dimanche. Nul doute qu’avec Laporte aux commandes, le MHR ne manquera pas d’autorité. Le challenge sportif reste toutefois immense: à l’issue de la 7e journée, le MHR est lanterne rouge du Top 14.