Défait pour la sixième fois en sept journées, le MHR est devenu lanterne rouge en perdant son derby contre l’Usap. Après le match, staff et joueurs marquaient le coup.

Les larmes de Lenni Nouchi, inconsolable au coup de sifflet final, en disaient long sur l’immense déception que vivaient les Montpelliérains. Absents pendant une heure la semaine dernière, les Cistes s’étaient débrouillés pour décrocher un point de bonus défensif au GGL Stadium face à Clermont. Ce soir, ils se sont battus comme des lions jusqu’à la fin et repartent de la Catalogne sans le moindre point. Cruelle réalité que celle du sport, hein… Mais il y a une logique à cela. Et celle-ci était bien résumée par un Paolo Garbisi certes agacé par la défaite, mais surtout très lucide et honnête : "C’est la discipline qui nous tue. Même si, en début de deuxième mi-temps, nous sommes parvenus à revenir au score on ne doit jamais, jamais, jamais, jamais finir la première mi-temps avec un retard de six points. C’est grâce à notre indiscipline que les Perpignanais sont restés chez nous, et qu’on leur a donné des points faciles."

Réunion dimanche entre Altrad et le groupe professionnel

Une énième carence qui apporte une nouvelle défaite à un club de Montpellier qui pique sa crise. Juste avant que la conférence de presse commence, le responsable des relations médias annonçait la couleur : "Les joueurs et le membre du staff que nous allons vous amener ne répondrons qu’à des questions portant sur le match, et sur rien d’autre, merci." Après Paolo Garbisi, ce fut au tour du manager Richard Cockerill de se présenter en salle de presse, et livrait le même diagnostic que son joueur : "Les vingt-cinq premières minutes sont bonnes, on contrôle bien le jeu mais il y a une grosse indiscipline. Beaucoup de fautes, deux cartons jaunes... Perpignan marque un essai de pénalité avant la mi-temps, c'est dur. L'USAP est une équipe qui se bat tout le temps et quand on n'est pas précis dans le jeu, on le paye. La situation est difficile, je le sais."

Information Midi Olympique \ud83d\udea8Avec sa nouvelle défaite à Perpignan le MHR est dernier du Top 14. Dans l’Hérault, la greffe Cockerill ne prend pas et le président Altrad ouvre une nouvelle piste. Comme souvent, elle mène à Bernard Laporte...

On lui demanda quand même s’il avait le sentiment d’avoir dirigé son dernier match à la tête du MHR, à l’heure où nous avons dévoilé sur Rugbyrama que le club héraultais avait fait une offre à Bernard Laporte pour prendre le poste de vice-président. L’Anglais nous répondit ceci : "Ce n'est pas ma décision. Je n'ai jamais abandonné un projet. Mais le début de saison est compliqué, avec la Coupe du monde, beaucoup de blessures. On a joué contre les cinq premières équipes du championnat mais je sais que les résultats ne correspondent pas aux attentes." C’est peu de le dire… D’ailleurs, selon nos informations, le président Mohed Altrad a convoqué une (nouvelle) réunion de crise qui se tiendra ce dimanche, à 15 heures, avec l’ensemble du groupe pro. Sera-t-elle fatale à l’ancien talonneur du XV de la Rose ? Affaire à suivre...