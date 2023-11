Les Catalans ont remporté le derby de la muerte à Aimé-Giral en dominant des Montpelliérains plus que jamais en crise. Ils ont été guidés d’une main de maître par un sublime Jake McIntyre, tandis que Patrick Sobela a plaqué pour deux. En face, Enzo Forletta a encore été souvent sifflé.

Les tops

Jack McIntyre

L’ouvreur australien de l’Usap était perclu de crampes à dix minutes de la fin de la rencontre mais franchement, aucun supporter de l’Usap ne lui en voudra tant il signé une partie sublime samedi soir. Malgré un contexte particulièrement tendu, le numéro dix de l’Usap a joué parfaitement libéré. A la main ou au pied, il a subliment distribué le jeu, l’accélérant ou lui donnant de l’envergure à chacune de ses interventions. Son chef d’oeuvre ? Toute la séquence menant à l’essai qu’il offre à l’ailier anglais Allister Crossdale. Bien que souvent secoué par les défenseurs montpelliérains, on l’a vu faire rebondir le jeu encore et encore, jusqu’à cette sublime passe au pied récupérée de façon acrobatique par son ailier. Une masterclass.

L'Usap s'adjuge le match de la peur face au MHR. Les Catalans auront vu leur avance rattrapée malgré une supériorité numérique puis longtemps poussé pour repasser devant.



Patrick Sobela

Le flanker de l’Usap a été à l’image de son pack : tenace, rugueux et insatiable. Auteur de quatre-vingts minutes de haut vol, l’ex-Lyonnais a empilé pas moins de 15 plaquages sans en manquer un seul, se montra tranchant balle en main, et causa des dégâts dans la défense héraultaise. On comprend pourquoi il s’est aussi rapidement imposé dans l’effectif catalan. Mention spéciale au deuxième ligne sud-africain Marvin Orie. Le champion du monde a lui aussi contribué à la belle performance de son pack.

Patrick Sobela a livré une copie très sérieuse. Icon Sport

Lenni Nouchi

Les larmes du grand Montpelliérain en disaient long sur sa déception. Comme d’autres, il aura tout donné jusqu’à la fin. Titularisé à la place d’un Alexandre Bécognée qui n’est en ce moment pas à son meilleur niveau, Lenni Nouchi s’est dépensé sans compter, surtout pour porter le ballon puisqu’il l’a quasiment autant porté que son numéro huit Sam Simmonds. A son débit, il a concédé deux pénalités. Le capitaine Yacouba Camara mérite aussi d’être cité pour tout le boulot abattu sans concéder la moindre pénalité.

Les flops

Arthur Vincent

Une soirée à oublier pour le sympathique centre originaire de Mauguio. Non que son engagement physique ne fut pas à la hauteur de la rencontre… Mais il commit deux fautes lourdes de conséquences : la première dans les toutes premières minutes quand, une fois arrivé dans l’en-but, il se releva pour tenter de se rapprocher des poteaux. Intention louable, sauf qu’entre-temps, Jake McIntyre fondit sur lui et lui arracha le ballon. Enfin, à la 79e minute, il commit un en-avant en bout de ligne, alors que l’en-but catalan n’était plus qu’à une vingtaine de mètres.

Enzo Forletta

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le pilier gauche du MHR, qui a encore écopé de trois pénalités sur la pelouse d’Aimé-Giral. Il a bien tenté de compenser par son activité dans le jeu courant, mais son instabilité en mêlée à de quoi inquiéter. Mention spéciale à son coéquipier de la première ligne Tolu Latu, sifflé à deux reprises et sanctionné d’un carton jaune. Pour rappel, il avait reçu un carton rouge à la deuxième journée.

Enzo Forletta était à l'image de son MHR : trpo indiscipliné. Icon Sport

Alivereti Duguivalu

L’habituel ailier, replacé au centre pour laisser la place à Veredamu, ne s’est pas montré à son avantage dans son couloir. Certes ses qualités lui ont permis de causer quelques dégâts dans la défense montpelliéraine, mais le Fidjien s’est surtout signalé par sa maladresse balle en main, et a perdu deux ballons précieux.