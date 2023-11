Le propriétaire et président du Montpellier Hérault Rugby Mohed Altrad a expliqué son choix d'engager Bernard Laporte en tant que directeur du rugby. Une décision sportive qu'il justifie par une expertise et une connaissance hors norme de l'ancien président de la FFR, mais aussi par une capacité à fédérer autour de lui.

"Notre club vit l'un des débuts de saison les plus compliqués de son histoire récente" affirme Mohed Altrad. Montpellier va mal. Très mal même. Actuellement dernier du championnat avec 6 unités, le club héraultais compte moins de points qu'il n'y a de journées disputées. Une situation terrible aux allures de descente aux enfers pour une équipe qui soulevait le Bouclier de Brennus voilà 16 mois en arrière. Avec à la tête un Richard Cokerill qui ne parvient pas à mettre son projet en place malgré un effectif, sur le papier, de très grande qualité, Montpellier file droit dans le mur.

Alors, Mohed Altrad, propriétaire du MHR, a décidé de prendre les choses en main pour tenter de redresser la barre et remettre le navire ciste à flot. Comme annoncé sur Rugbyrama et officialisé ce dimanche matin, Bernard Laporte va donc bien intégrer l'organigramme montpelliérain en tant que directeur du rugby dans l'objectif de "sauver le club et remettre de la cohésion dans le projet sportif" comme l'indique le communiqué.

Exclusivement le sportif

Un recrutement dans ce poste transversal que l'influent homme d'affaires a justifié dans les colonnes du Journal du Dimanche en rappelant les qualités de l'ancien boss de la FFR dont les preuves dans le rugby ont été faites depuis plusieurs années maintenant. "Aujourd'hui, nous avons d'aller chercher l'un des meilleurs connaisseurs français du rugby mondial. Bernard Laporte, c'est la culture de la gagne, le leadership et l'esprit d'équipe. [...] Il incarne cette âme dont notre équipe a besoin. [...] Quand l'un des meilleurs managers français est disponible, c'est une opportunité sportive unique. On ne pouvait pas la laisser passer."

Joueur, entraîneur, manager, sélectionneur et président, il est difficile de nier que Laporte a effectivement une connaissance globale du monde du rugby assez rare dans le milieu. Plus loin dans l'entretien, Altrad précise son rôle, à deux reprises : "il supervisera et coordonnera exclusivement les aspects sportifs du club". Il remplace donc Philippe Saint-André (ce qui était déjà le cas au RCT en 2011) qui continuera lui "de conseiller la direction générale, de s’occuper des questions régaliennes et d’assurer les relations avec les instances."

Meneur d'hommes par excellence

Au-delà de ses connaissances tactiques et techniques qui l'ont amené à avoir le palmarès qui est le sien, l'Aveyronais d'origine est aussi et surtout un meneur d'hommes d'excellence. C'est d'ailleurs ce que Mohed Altrad attend de lui comme il l'explique auprès du JDD : "La nomination de Bernard Laporte a pour objectif d'insuffler un esprit de champions, de redresser notre club et de l'amener vers l'excellence. [...] On attend également que son aura et son leadership naturel permettent de retrouver une cohésion au sein de l'équipe". Main de fer, caractère bien trempé, discours musclé : Laporte sait se faire entendre mais surtout se faire écouter. Ce dont a peut-être besoin le MHR. Parce que le champion 2022 ne manque pas de joueurs de talents en termes de rugby pur mais n'arrive pas à créer ce liant. Plus que de compétences techniques, c'est aussi d'un déclic, d'un réveil pour remettre de la vie dans un groupe qui sommeille.

Et ce genre de personnage sait comment gérer les hommes. En témoigne ses passages marquants au Stade Français avec les Dominguez, Dominici, Chaffardon, les Rapetous ou encore à Toulon, où la gestion d'un vestiaire cinq étoiles et de stars mondiales avaient de quoi en effrayer plus d'un. Les frères Armitage, Bakkies Botha, Danie Roussow, Drew Mitchell, ou encore même Jonny Wilkinson : Laporte a su les faire jouer et s'entendre tous ensemble. Maintenant, la mission dans le Languedoc s'annonce différente. "Parfois, il faut être de bons joueurs de rugby pour savoir quoi faire. On n’est peut-être pas de bons joueurs de rugby..." soufflait Paolo Garbisi, l'ouvreur du MHR, en conférence de presse après la défaite face à l'Usap, alors que Lenni Nouchi était en larmes à la fin de la rencontre. La venue de Laporte est donc corrélée à une mission majeure : redonner la confiance à un groupe qui semble l'avoir totalement perdue.