Perpignan a remporté le match des mal classés contre Montpellier (23-16) ce samedi 18 novembre lors de la septième journée de Top 14. La rencontre a été disputée de bout en bout mais c’est finalement l’Usap qui a su se montrer le plus efficace dans les moments clés. Deuxième victoire de la saison pour les Perpignanais qui quittent la dernière place au détriment de leur adversaire du jour.

C’était le match de la relance pour Perpignan et Montpellier et durant de nombreuses minutes, on a bien cru qu’aucune des deux équipes n’allait s’imposer tant le score a été serré. Ce sont finalement les Perpignanais qui l’ont emporté grâce à un essai splendide d’Alistair Crossdale à moins de dix minutes de la fin de la rencontre. Les Montpelliérains ont tenté de revenir dans les dernières minutes, sans succès, la faute à une indiscipline qui leur a coûté cher dans ce match. Un succès précieux pour Perpignan qui quitte la place de lanterne rouge, avec 8 points, seulement deux points devant Montpellier, nouveau dernier.

L’indiscipline coûte cher à Montpellier

Le début de rencontre a été complètement dominé par Montpellier qui a asphyxié les Perpignanais lors du premier quart d’heure. Arthur Vincent a même pensé inscrire le premier essai dès la quatrième minute, mais en voulant se rapprocher des perches, il a perdu le ballon dans l’en-but sur un bon retour en défense de Jake McIntyre. Malgré cette déception, les Cistes ont continué à pousser et c’est Posolo Tuilagi qui s’est fait surprendre par un crochet d’Arthur Vincent et a récolté un carton jaune pour un plaquage haut (5e). Paolo Garbisi en a profité pour ouvrir le score au pied (0-3, 6e). Si les Perpignanais sont parvenus à égaliser par le biais de Tommaso Allan (3-3, 13e), ce sont les Montpelliérains qui ont continué à se montrer dangereux.

L'Usap s'adjuge le match de la peur face au MHR. Les Catalans auront vu leur avance rattrapée malgré une supériorité numérique puis longtemps poussé pour repasser devant.



Le résumé du match > https://t.co/RXWMp7BJHI pic.twitter.com/tiWXM9MIox — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 18, 2023

Les Cistes ont été récompensés par l’essai de Julien Tisseron qui a profité d’un bon travail de ses avants pour être trouvé par son demi d’ouverture en bout de ligne (3-10, 17e). Un essai qui a réveillé les joueurs de l’Usap et au contraire a totalement éteint les Montpelliérains qui ont commencé à commettre de nombreuses fautes. Les Perpignanais ont pu marquer des points faciles (6-10, 20e puis 9-10, 33e), avant que Montpellier ne se retrouve à 13 pour deux cartons jaunes consécutifs, le premier pour Elliott Stooke après une accumulation de fautes (35e) et le second pour Tolu Latu, qui a écroulé un maul proche de la ligne d’essai (40e). En double supériorité numérique, Perpignan s’est vu accorder un essai de pénalité après un nouveau ballon porté écroulé par la défense (16-10, 40+1e).

Une fin de match à suspense

Au retour des vestiaires, ce sont les Perpignanais qui se sont montrés indisciplinés. En moins de dix minutes, Paolo Garbisi a permis aux siens de refaire leur retard (16-13, 42e puis 16-16, 47e). Le match s’est alors équilibré avec les deux équipes qui ont fait jeu égal, les défenses prenant le dessus sur les attaques. Chaque formation a eu des opportunités de marquer des points mais avec la peur de perdre, le dernier geste était souvent imprécis. L’éclair de génie est venu de Jake Mcintyre qui a trouvé son ailier Alistair Crossdale d’un superbe jeu au pied. Avec une belle agilité et sous la pression de la défense, l’Anglais a inscrit l’essai de la gagne (23-16, 73e). Un soulagement pour ces Perpignanais qui relèvent un peu la tête face à un adversaire direct du bas de tableau. La semaine prochaine, les joueurs de l’Usap tenteront d’enchaîner sur la pelouse de Bordeaux Bègles, tandis que Montpellier recevra Oyonnax, pour une autre affiche de bas de classement.