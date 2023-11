Information Midi Olympique. La nouvelle défaite de Montpellier sur la pelouse de Perpignan acte le début de saison raté du MHR, désormais dernier du Top 14. Dans l’Hérault, la greffe Richard Cockerill ne prend toujours pas et le président Mohed Altrad ouvre une nouvelle piste. Comme souvent, elle mène à Bernard Laporte...

Le début de saison du MHR pourrait laisser des traces. Battus une nouvelle fois ce samedi sur la pelouse de Perpignan (23-16), les Héraultais sont désormais lanternes rouges du Top 14, avec une seule victoire au compteur en sept matchs. Le revers de trop pour le président Mohed Altrad ? Il temporisait pourtant en début de semaine, dans les colonnes de Midi Libre, affirmant notamment : "Il n’y a pas de problèmes fondamentaux. Dire qu'il y a le feu partout, je n’y crois pas. On ne descendra pas en Pro D2, hein ! […] Ça ne sert à rien de changer. Quand c’est comme ça, je pense qu’il faut être patient." Altrad ajoutait toutefois : "Si dans trois semaines il y a trois nouvelles défaites, ça ne sera peut-être pas la même chose." En coulisses, le président du MHR anticipe toutefois un scénario catastrophe…

Selon nos informations, Altrad a repris ces derniers jours des contacts actifs avec un ami de longue date : Bernard Laporte, ancien président de la FFR (2016-2023), sélectionneur du XV de France (2000-2007) et qui, en 2016, avait déjà failli s’engager en faveur du MHR au terme de son aventure toulonnaise.

Un rôle de directeur en charge des affaires sportives

Le sort de l’entraîneur Richard Cockerill, dont la greffe tarde à prendre et qui se trouve déjà menacé, n’est pas directement lié à l’arrivée (ou non) de Bernard Laporte dans l’Hérault. Toutefois, ce serait un nouveau signal de défiance.

Au MHR, Laporte resterait éloigné des terrains puisqu’il se voit proposer un rôle de directeur en charge des affaires sportives. Sa première mission : travailler sur le staff actuel et apporter les modifications nécessaires pour relancer la machine. Ce qui augmenterait encore la pression sur Cockerill.

Contacté à plusieurs reprises ces derniers jours, Laporte a reçu une proposition orale pour le poste. Une sollicitation pour laquelle il devrait donner sa réponse dans les prochains jours.

Reste à savoir comment une telle signature serait accueillie, moins d’un an après la condamnation des deux hommes dans une affaire de corruption active, de trafic d’influence et d’abus de biens sociaux.

Pour rappel, Mohed Altrad avait écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Bernard, de son côté, avait écopé de 3 ans de prison (dont un an ferme) et 50 000 euros d’amende pour quatre chefs d’inculpation similaires.