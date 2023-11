Après sa défaite à domicile face à Castres, les Rochelais se déplacent à Oyonnax avec l'envie de réagir et de prendre des points. Perpignan n'a déjà plus le choix à domicile face au RCT. Leader du Top 14, la Section accueille le champion de France en titre toulousain pour le choc de la 5e journée.

Oyonnax - La Rochelle

Le promu avait si bien commencé. Une victoire pleine de promesses lors du premier match de la saison face à Clermont. Depuis, Oyo s'est bien un peu grimé, en enchaînant trois défaites (dont une à domicile face au champion de France). Avec quatre points, les hommes de ... sont treizièmes du Top 14, juste devant Perpignan qui n'a toujours pas remporté le moindre match. Devant son public, les Oyonnaxiens ont besoin de points mais l'ogre rochelais sera revanchard. Car après quatre matchs de championnat, les Maritimes sont onzièmes et n'ont gagné qu'un match face à Lyon. Pire, ils restent sur une défaite face à Castres pour leur retour à Deflandre, et devront absolument réagir, au risque de perdre déjà de précieux points dans l'optique de la qualification.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Perpignan - Toulon

Quatre journées de championnat, et c'est déjà le feu à Perpignan. Aucune victoire, aucun point de bonus, les Catalans sont bons derniers du Top 14. Les hommes de Franck Azéma doivent donc se reprendre, et vite, car les autres écuries de la première division n'attendront pas l'Usap. Samedi, une nouvelle chance à Aimé-Giral se présente pour les Perpignanais, qui reçoivent un RC Toulon fort de sa victoire bonifiée face à Oyonnax (41-7) et aux portes du top 6. Les Toulonnais voudront enchaîner un deuxième succès consécutif, une première cette saison. Malheureusement, nous voyons Perpignan encore un peu juste sur ce match.

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Perpignan

Découvrez nos pronos de la 5e journée avec FDJ ! MO

Bordeaux-Bègles - Montpellier

L'UBB a encore réalisé un bon match sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Mais comme souvent, les Bordelais-Bèglais ont fini par craquer en deuxième période, et ont même perdu le point de bonus défensif. Grosse frustration pour l'équipe de Bru, qui a ce week-end l'occasion de repartir de l'avant en accueillant le MHR. Un Montpellier Hérault Rugby qui est en grande difficulté depuis le début de la saison, avec une douzièmes place et trois défaites consécutives. Devant son public, nous imaginons l'UBB réaliser un bon match et même s'imposer avec le bonus.

Notre pronostic : victoire de l'UBB avec le bonus offensif.

Clermont - Bayonne

Match difficile à pronostiquer, tant les Clermontois alternent entre le bon et le médiocre depuis le début de la saison. Leur dernière performance ? Ratée, dans les grandes largeurs, au Lou. Surtout la deuxième période où ils ont complètement explosé alors qu'ils étaient devant au score une bonne partie de la rencontre. "Comme si on avait le cul dans le confit", a même lâché Christophe Urios en conférence de presse. On imagine donc aisément les Jaunards réaliser une tout autre prestation face à l'Aviron bayonnais, qui reste sur un beau succès à domicile face au Stade français.

Notre pronostic : victoire de Clermont, bonus défensif pour Bayonne

Lire aussi : le calendrier de la 5e journée du Top 14

Stade français - Castres

Nouveau déplacement pour le CO qui réalise un très bon début de saison. Après sa victoire pleine de maîtrise sur le terrain de La Rochelle que l'on sait pourtant redoutable, le Castres olympique se déplace au Stade français avec l'objectif d'aller chercher un deuxième succès consécutif loin de Pierre-Fabre, une quatrième victoire cette saison. En face, les Parisiens devront garder leur invincibilité à domicile pour revenir potentiellement dans le top 2 du classement. Une rencontre serrée, difficile à pronostiquer...

Notre pronostic : victoire du Stade français, bonus défensif pour Castres

Racing - Lyon

Le Racing débute parfaitement sa saison et son nouveau cycle. Le premier bilan de Stuart Lancaster est positif avec trois victoires et une seule défaite. Récemment, l'ancien coach du Leister a avoué ne pas essayer de faire "du Racing une version française du Leinster", tout en dévoilant ce qu'il avait déjà amélioré au sein de l'équipe : "Dans un premier temps, nous nous sommes donc attelés à améliorer le rideau défensif et la conquête. On a aussi amené quelques nouveaux lancements de jeu. Mais il nous reste encore un très long chemin à parcourir, avant d’arriver là où nous souhaitons arriver…" Il faudra confirmer face à Lyon à la Paris la Défense Arena. Des Lyonnais qui restent sur un succès bonifié face à l'ASM (41-22).

Notre pronostic : victoire du Racing avec bonus offensif

Lire aussi : le classement du Top 14

Pau - Toulouse

Le Stade toulousain se déplace chez l'équipe en forme de ce début de saison : la Section paloise. Grâce à son succès mérité sur la pelouse de Perpignan, les hommes de Sébastien Piqueronies sont en tête du Top 14 et s'offrent une rencontre de prestige face au champion de France toulousain, qui reste sur une victoire à domicile face à l'UBB. Nous pensons que Pau va poursuivre sur le même rythme et s'offrir Toulouse, qui repartira des Pyrénées-Atlantiques avec le point du bonus défensif.

Notre pronostic : victoire de la Section paloise, bonus défensif pour Toulouse