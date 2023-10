En conférence de presse, le manager de l'ASM était en colère après la défaite de son équipe sur la pelouse de Lyon. Urios, comme à son habitude, n'a pas ménagé son groupe.

Pourtant, Clermont avait réalisé une très belle première période et semblait capable de s'imposer sur la pelouse de Lyon. Mais les Clermontois ont craqué dans le second acte pour finalement encaisser 41 points et s'incliner assez largement. Une prestation que n'a pas du tout appréciée Christophe Urios, le manager de l'ASM. Morceaux choisis :

Les scénarios, ce qui aurait pu se passer si, et si… Je n’en sais rien ! Je vois seulement qu’on a mal terminé notre première mi-temps et qu’on est mal revenu. Pourtant, à 25 puis 28-22, j’y croyais encore. Mais la vérité, c’est qu’on en a pris 40, et que c’est un peu le même match qu’à Oyonnax. Nous, on n’est pas à l’aise avec l’inconfort, comme si on avait le cul dans le confit. Il va falloir qu’on le devienne.

"J'ai vu tout ce que je ne voulais pas voir"

Il nous manque beaucoup de choses au niveau de nos avants, qui ne sont pas assez conquérants. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je fais partie de ceux qui pensent que le rugby commence toujours devant, alors je m’explique notre défaite comme ça. Tout ce que je voulais voir, je ne l’ai pas vu et tout ce que je ne voulais pas voir, je l’ai vu...

Avec cette défaite, Clermont est neuvième du classement avec neuf points. Les Lyonnais, qui ont empoché le bonus offensif, sont eux cinquièmes avec 10 points. Le week-end prochain, les Jaunards recevront Bayonne au Michelin. Les hommes de Christophe Urios auront forcément un sentiment de revanche et l'envie de prouver leur valeur à leur entraîneur.