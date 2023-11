Le Top 14 enchaîne avec la cinquième journée ce week-end. Si quelques clubs doivent réagir après une prestation ratée, ce week-end sera marqué par le retour de certains Mondialistes. Dimanche, les Palois tenteront de maintenir leur rythme face aux Toulousains.

Ils se doivent une revanche

La Rochelle

L'an dernier, les Rochelais avaient perdu trois fois sur leur pelouse de Marcel-Deflandre, ne les empêchant pas de terminer dans le top 2 du classement en fin de saison et de rallier la finale du Top 14. Le week-end dernier, les Maritimes sont tombés à domicile pour la première fois de la saison face à des Castrais très solides depuis le début du championnat. La faute à une domination non concrétisée en première période et à un second acte pas assez consistant. On connaît la capacité de réaction des champions d'Europe (les trois défaites à domicile l'année dernière avaient été "effacées" par des succès à l'extérieur face aux mêmes clubs), et cette dernière pourrait bien intervenir sur la pelouse du promu Oyonnax (samedi, 15h), qui a aussi des choses à se faire pardonner après une large défaite à Toulon. Pour cette rencontre, le staff rochelais a décidé de faire confiance à Teddy Iribaren qui partira titulaire à la mêlée et sera même capitaine. Ihaia West l'accompagnera à la charnière.

Stade français

Personne n'a reconnu le Stade français dominant du début de saison lors de leur dernier match à Bayonne (défaite 16-3). Karim Ghezal et Laurent Labit, pour leur première sur le banc parisien, ne furent pas à la fête et c'est un tout petit Paris qui s'est incliné fort logiquement à Jean-Dauger. Les Stadistes devront montrer d'autres valeurs pour venir à bout du Castres olympique (samedi, 17h), qu'on a vu redoutable à La Rochelle, notamment en défense (113 plaquages réussis sur l'ensemble de la rencontre). Une rencontre qui se fera sans Joris Segonds, l'ouvreur parisien étant sorti sur civière à Bayonne après une commotion cérébrale très impressionnante. Si Laurent Labit avouait avoir eu très peur pour son joueur, il a aussi assuré que ce dernier serait rapidement de retour sur les terrains. En attendant, c'est l'ancien Palois Zach Henry qui aura la mission de guider le jeu des champions de France 2015, ce samedi.

Clermont

On pensait que l'ASM était lancée avec le début d'une série positive de deux victoires (face à Perpignan et La Rochelle), mais Clermont a rechuté sur la pelouse du Lou (41-22). Les hommes de Christophe Urios menaient pourtant 13-0 à l'extérieur, avant de s'écrouler dans les grandes largeurs en deuxième période. "La vérité, c’est qu’on en a pris 40, et que c’est un peu le même match qu’à Oyonnax. Nous, on n’est pas à l’aise avec l’inconfort, comme si on avait le cul dans le confit. Il va falloir qu’on le devienne", pestait Urios à l'issue du match. Pas vraiment le droit à l'erreur alors pour cette cinquième journée et la réception de l'Aviron bayonnais (samedi, 17h) qui aimerait bien aller chercher son premier succès à l'extérieur de la saison.

Perpignan (déjà) en grande difficulté

Doit-on s'inquiéter pour l'Usap ? En regardant le classement (dernier avec zéro point) sans doute. Le contenu n'est guère plus réjouissant. Attention toutefois à ne pas enterrer les Catalans, qui ont prouvé par le passé leur force de caractère. Leur manager Franck Azéma voit lui des signes positifs pour l'avenir : "J'observe du mieux dans les comportements quand on évoque le réalisme et la conquête", confiait-il cette semaine avant d'avouer une certaine urgence de résultats : "On fait en sorte de bosser les secteurs en souffrance, pour qu'on se paye le plus rapidement possible." A Aimé-Giral, les Perpignanais auront une nouvelle occasion de remporter leur première victoire. Mais en face se présente le RC Toulon qui se déplace avec ses Mondialistes (Villière, Ollivon, Gros, Biggar, Waisea, Paia'aua, Gigashvili) et l'envie d'enchaîner avec un deuxième succès consécutif (samedi, 17h).

Des Mondialistes de retour

D'autres Français présents à la Coupe du monde sont de retour à l'occasion de la cinquième journée. On peut notamment citer les Racingmen Cameron Woki et Gaël Fickou qui seront sur le banc à la Paris la Défense Arena face au Lou, 21h05, Canal +). Un Racing 92 en bonne forme depuis le début de la saison, fort de trois victoires en quatre matchs et d'un contenu intéressant. Stuart Lancaster, nouveau venu à Nanterre, semble avoir réussi à imprégner son style de jeu et les résultats suivent, pour le moment.

À l'UBB aussi, la réception du MHR (17h, Rugby +) sera l'occasion de revoir des visages bien connus des Bleus. Yannick Bru pourra compter sur le retour de son capitaine Maxime Lucu, titulaire à la mêlée, et sur son jeune ailier époustouflant Louis Bielle-Biarrey, également titulaire. En face, l'international italien Paolo Garbisi déjà de retour face au Racing le week-end dernier, sera lui aussi mobilisé pour ce déplacement au poste de centre. Des Montpelliérains très attendus après un début de championnat catastrophique (trois défaites consécutives).

Pau - Toulouse : choc au Hameau

Le leader face à un nouveau défi, et ne vous méprenez pas, c'est bien la Section paloise qui domine ce début de championnat. Les Palois, assez épatants depuis quatre matchs, accueillent le Stade toulousain dimanche soir (21h05, Canal +) pour le choc de cette cinquième journée de Top 14. Certes, le calendrier des hommes de Sébastien Piqueronies est favorable avec déjà un troisième match à domicile. Il n'empêche que les Béarnais ont montré de très belles choses, à l'image de leur dernière sortie à Perpignan (succès 24-39). Ils devront sortir une nouvelle grosse prestation face à des Toulousains qui se déplaceront avec des Mondialistes (potentiellement Capuozzo, Jaminet, Mauvaka, Aldegheri). Les Palois peuvent s'appuyer sur des individualités au niveau depuis la première journée (Maddocks est le meilleur marqueur du championnat (4 essais inscrits), Simmonds le meilleur réalisateur (59 points inscrits)).