Interrogé à l’issue de la large défaite de ses Pumas en demi-finale de Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur Michael Cheika a fait part de sa grande déception, mais se projette déjà sur la petite finale, prévue la semaine prochaine.

Que ressentez-vous à l’issue de cette large défaite ?

C’est une déception incroyable. On y a mis l’intensité nécessaire. Les joueurs ont tout donné et je pense que c’est dans les détails que ça se joue, dans des moments importants comme les deux dernières minutes avant la mi-temps, ou les deux premières minutes après la mi-temps... Ce sont ces petites nuances que nous n’avons pas encore dans notre jeu.

Que retenez-vous ?

On peut être fiers de beaucoup de choses. Je sais que le score est lourd, mais les joueurs ont beaucoup donné aujourd’hui, en défense et sur tout le terrain. Il se trouve qu’on n’avait pas le niveau nécessaire pour rivaliser avec la Nouvelle-Zélande, surtout en conquête. Nous avons été dominés en mêlée fermée et dans les mauls à un point que je n’explique pour l’instant pas. C’est comme ça. Cela ne me plaît pas de perdre, je ne supporte pas ça. Mais il faut reconnaître que les All Blacks nous ont été supérieurs.

Comment se remotiver pour disputer le match de la troisième place ?

Ce n’est pas encore fini. On tient à rentrer à la maison avec une médaille. Le match de la semaine prochaine sera donc très important pour nous. Je ne suis pas certain que le troisième reçoit une médaille, mais en tout cas c’est l’idée. Il faudra bien qu’on se remette de cette soirée, parce qu’on pensait vraiment avoir ce qu’il fallait pour y arriver. Ça va être difficile, mais bon…

Quel bilan tirez-vous du parcours de l’Argentine dans ce Mondial ?

Je ne peux pas encore faire de bilan, car notre parcours n’est pas encore fini. Encore une fois, ce n’est pas fini. Le match de la semaine prochaine sera très important pour nous. Qu’il s’agisse de l’Afrique du Sud ou de l’Angleterre, nous affronterons une équipe avec un très fort caractère, mais nous voudrons finir cette aventure sur une bonne note. Et ce match pèsera beaucoup dans notre bilan, justement.

Vous avez remporté un match ce soir, celui des tribunes...

C’est vrai et je tiens à remercier nos supporters. On est désolés que le match n’ait pas été un peu plus serré ce soir. Nos supporters ont joué un rôle énorme pour nous et j’espère bien qu’on pourra encore les retrouver la semaine prochaine.