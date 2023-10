Après le quart de finale France - Afrique du Sud (29-28) ce dimanche perdu par les Bleus, l'arbitre Ben O'Keeffe a pris la parole. Sur une terrasse parisienne, il s'est livré au média néo-zélandais NewsHub sur son ressenti après la rencontre.

Il est l'homme au cœur de l'actualité de ces derniers jours, après le très commenté France - Afrique du Sud (28-29). Ben O'Keeffe était au sifflet lors du quart de finale disputé au Stade de France dimanche soir dernier, choc dans lequel plusieurs de ses décisions ont été vivement discutées, décortiquées et analysées de toutes parts. Et en particulier par le capitaine du XV de France Antoine Dupont, abattu et agacé, après l'élimination du XV de France qui jugeait la performance arbitrale pas forcément "au niveau". Plusieurs jours après, l'arbitre néo-zélandais est revenu sur la gestion du match et de l'après dans NewsHub, un média néo-zélandais.

Pointé du doigt pour plusieurs erreurs d'arbitrage dans ce match, il a répondu avec humilité au micro. "Parfois je prends la bonne décision et parfois j'ai tort. C'est comme ça qu'on apprend aussi. On essaye de prendre la meilleure décision possible sur le moment. Après, on n'écoute pas la foule, tu ressens la pression mais tu crois en ta décision et celle de ton équipe. [...] Les joueurs et les coachs ont dit des choses après l'élimination. Je sais que nous ne sommes jamais parfaits en tant qu'arbitre, et que nous faisons des erreurs lors des matchs."

Il faut leur laisser le temps de digérer

Quant à ses échanges avec les joueurs ou le staff du XV de France après la rencontre, il explique que, pour l'heure, il n'a pas encore eu de débriefing sur le match avec les acteurs. "Je n'ai pas parlé, ni débriefé avec le XV de France après la rencontre. C'est un moment compliqué émotionnellement et je crois qu'il faut leur laisser le temps de digérer. [...] Nous allons essayer d'en reparler (avec les Français) et de remettre les choses sur de bons rails. Mais je comprends leur sentiment après un grand match comme celui-là." Mais il a pu faire un bilan avec ses équipes. "Nous avons fait mon débriefing très soigneusement. Nous avons évidemment des choses à travailler mais nous sommes satisfaits sur beaucoup de points aussi."

Au coeur des débats depuis deux jours, le Néo-zélandais est reconduit. Il sera au sifflet pour la demi-finale Angleterre - Afrique du Sud.#RWC2023 pic.twitter.com/BpQC9e3ztL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 17, 2023

Confirmé par World Rugby qui a justifié sa décision par "une sélection au mérite" pour la suite du Tournoi, Ben O'Keeffe arbitrera la demi-finale entre Sud-africains et Anglais ce samedi 21 octobre à 21h.