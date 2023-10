Après le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, Ben O'keeffe a été longuement critiqué. Philippe Saint-André, ancien capitaine et sélectionneur du XV de France, n'a pas été tendre avec le Néo-Zélandais dans l'émission "viàMidol, la quotidienne".

Ce sujet anime les discussions dans les foyers français depuis dimanche soir : Cheslin Koble est-il parti trop tôt au moment de contrer la transformation de Thomas Ramos ? Eben Etzebeth a-t-il fait en-avant sur son interception ? Pieter-Steph du Toit méritait-il un carton rouge pour son déblayage sur Jonathan Danty ? En somme, l'arbitrage de ce France - Afrique du Sud. Si certains tentent d'atténuer leur peine et de prendre de la distance avec les décisions de l'homme au sifflet, d'autres ne décolèrent pas. C'est le cas de Philippe Saint-André, ancien capitaine et sélectionneur du XV de France. Dans l'émission viàMidol la quotidienne, il est revenu le fameux tir au but de Thomas Ramos : "Sur la transformation contrée, il doit demander la vidéo, c'est obligatoire."

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - "L’arbitre, c’est l’excuse facile" : la chronique de Richard Dourthe

Les Bleus arbitrés comme à l'extérieur ?

L'actuel directeur du rugby de Montpellier a aussi insisté sur une action en fin de rencontre : "En fin de match quand il y a le break de Penaud, tu te dis - on joue à domicile, il y a 80 000 personnes, on est la deuxième nation mondiale - c'est un ruck qui est très rapide, sincèrement il y a des joueurs sud-africains hors-jeu. Il aurait pu nous donner une pénalité." Il n'en sera rien, Ben O'keeffe gardera le sifflet à la main et l'action continuera, sans succès. Philippe Saint-André s'étonne que cette situation n'ait pas été favorable aux Bleus, dans ce contexte : "On organise une Coupe du monde en France, on a un arbitrage extérieur." Quatre jours après ce quart de finale perdu d'un petit point (28-29), la pilule n'est toujours pas passée, l'arbitrage de Ben O'keeffe continue de faire parler. Toujours est-il qu'il sera bien au sifflet de la demi-finale Angleterre - Afrique du Sud ce samedi à 21h.