La huitième journée de Nationale se déroule le week-end prochain. L'occasion de faire un point et une présentation des huit affiches qui nous attendent et notamment le choc entre Carcassonne et Albi.

Pas question de se projeter trop vite en amont, certes non, mais tout de même ! L’affiche phare de cette huitième journée , celle dont on dit volontiers qu’elle est rédigée en lettres majuscules, oppose des proches voisins (de l’Aude et du Tarn en l’occurrence) appelés de toute évidence à jouer un rôle majeur de bout en bout. Quatre points séparent le leader d’un hôte rasséréné par son succès sur la pelouse de Bourgoin-Jallieu, le week-end dernier. On l’aura deviné, les protégés de Jean-Marc Aué et d’Eric Escribano sont tenus de l’emporter sans faire de concession aux Albigeois !

Les autres rencontres, que l’on se rassure, ne manquent ni de sel ni de piment. Tarbes, première équipe à avoir fait les frais du déblocage du compteur viennois, reçoit Bourg-en-Bresse. Les Aindinois, tant bien que mal, s’engagent sur les chemins de la convalescence. S’imposer en Bigorre leur permettrait de rejoindre, voire de dépasser, un adversaire qui, pour l’heure, ne semble pas en mesure de s’installer durablement dans le wagon de tête.

Hyères/ Carqueiranne a perdu du crédit

Attention tout de même, Blagnac, le passager le moins confortablement assis dans ledit compartiment de première classe, ne dispose que d’une courte avance sur la meute des poursuivants. Un échec en déplacement à Massy assorti d’un succès tarbais, et les cartes seraient redistribuées en cette fin de deuxième bloc. Les Franciliens en provenance de l’étage supérieur ne sont pas les seuls à être au pied du mur. Hyères/ Carqueiranne, accroché par Chambéry et battu par Blagnac, a perdu du crédit. La venue du champion de France en titre de Nationale 2 n’a rien de rassurant, Périgueux, pour avoir « chargé » lors de son périple haut-pyrénéen (30-13 en faveur du vénérable « Stado ») , voulant absolument éviter le remake d’un scénario peu compatible avec des desseins qualificatifs. En ce qui concerne Suresnois et Berjalliens, on peut parler d’actions à la baisse mais là aussi, la prudence est de mise. Tant que l’écart n’est pas creusé de façon rédhibitoire, l’espoir demeure. On verra si les riverains de la Seine ont plus ou moins consciemment ciblé ce quitte ou double, eux qui viennent d’être surclassés par Nice.

Narbonne en grandissime favori

Lequel dauphin maralpin rend visite à Chambéry. Les Savoyards, mal récompensés de leur prestation blagnacaise, ne sont certainement pas à leur place au classement. Il leur faudra toutefois sortir le grand jeu car le rival en impose aussi bien sur le plan du contenu que des résultats. Enfin, serait-on tenté de dire, après une saison de vaches maigres. Pour les héros nord-isérois du septième acte, un périlleux déplacement se profile sur le littoral septimanien. Narbonne étant le grandissime favori de cette confrontation, le promu viennois pourra se déplacer sans la moindre pression néfaste sur les épaules. La réception de Hyères/ Carqueiranne , dans quinze jours, sera autrement plus cruciale dans la course au maintien. Rappelons ce point fondamental du nouveau règlement, seul le dernier de la classe montera directement dans la charrette, l’avant-dernier du classement, lui, disputant l’access match face au vaincu de la finale de Nationale 2.