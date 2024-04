Même si leur rang de classement précis n’est pas définitivement fixé, les Franciliens sont sûrs et certains de participer pour la toute première fois à la phase finale promotionnelle, dans un mois.

Ils l’ont fait ! Là où tant d’autres ont vu leurs desseins comptables passablement contrariés, les Suresnois se sont imposés, hier. Alors certes, Périgueux et Chambéry en ont fait de même, mais qu’importe. Dans le pire des cas, il s’agira de la sixième place car ni Périgueux (au repos forcé le 27 avril) ni Hyères-Carqueiranne (battu sans inscrire le moindre point à Bourg-en-Bresse) ne peuvent espérer coiffer les protégés de David Auradou, de Conrad Stolz et de Guillaume Leleu sur le poteau d’arrivée. Inversement, il existe une infime probabilité de disputer le barrage aux abords du Mont Valérien. Il faudrait pour cela que Carcassonne baisse pavillon à deux reprises, ce qui semble totalement incompatible avec la logique des pronostics. Et que Suresnes dispose de Narbonne avec le bonus offensif, l’éventuel cas d’égalité à 84 ou à 85 unités étant favorable, du fait d’un meilleur goal-average, à ceux qui viennent de baisser pavillon lors du derby au sommet de l’Aude.

Narbonne à la poursuite des coleaders

Carcassonne a pourtant mieux démarré (10-5), mais son voisin, cette fois, a refermé le compartiment étanche à double tour : 14-10. Les Septimaniens auront toutefois selon nous beaucoup de mal à composter le billet directement qualificatif pour le dernier carré.

Sous la menace de Suresnes, Carcassonne voudra, d’une part, prendra sa revanche, dès samedi prochain, devant la grande foule réunie dans les tribunes d’Albert-Domec. D’autre part, Suresnes, dans le contexte d’effervescence que l’on devine, sera « au taquet » pour ce qui constituera peut-être sa toute dernière prestation à domicile de la saison ! Même un exploit d’Albi aux dépens de Nice ne suffira pas à chambouler la grille propre à la phase finale. Le coleader maralpin s’est fait battre par Bourgoin-Jallieu, certes, mais ce succès ne change rien aux destinées des Nord-Isérois. Dès lors que Chambéry engrange un seul point lors de son déplacement à Tarbes, l’affaire sera pliée compte tenu du doublé (14-13, puis 38-7) effectué lors des confrontations directes. Voilà pourquoi les Savoyards, victorieux de Vienne, ont un pied « et quatre orteils », pour reprendre l’expression consacrée, en phase finale. Difficile, pour ne pas dire plus, d’imaginer le RC Hyères-Carqueiranne boucler la boucle avec 10 points de plus dans son escarcelle. Le combat le plus important, les Varois le mènent en coulisses et tout le monde sans exception leur souhaite de le remporter.

Périgueux spectateur et fervent supporter de Tarbes le 27 avril

Si une équipe peut inverser la tendance, c’est Périgueux. Mais répétons-le, même s’il répond présent lors de la session de rattrapage (ou de mise à jour, c’est selon) du 20 avril prochain, le champion de France sortant de Nationale 2 est tributaire d’un faux pas de Chambéry. Décidément, dans un sens comme dans l’autre, le « Stado », modeste douzième du classement à ce jour, n’en aura pas moins été le dénominateur commun qui des sourires, qui des grimaces de dépit. Les Périgourdins, et, à un degré moindre, les Narbonnais, ne nous contrediront certainement pas !