Albi continue son excellente série et reste leader, Narbonne chute à nouveau et Vienne débloque son compteur de victoire... Tous les résultats de la 7ème journée de Nationale.

Albi 38 - 17 Hyères :

Albi ne cesse d'impressionner, depuis son revers à Bourgoin lors de la première journée, c'est simple, les Albigeois ont tout gagné. Face à Hyères, le SCA partait largement favori, ils ont largement assumé leur statut. Une victoire nette et sans bavure, ils pourront simplement regretter d'égarer un point de bonus offensif. Ils restent leaders avant le gros déplacement à Carcassonne. Hyères, de son côté, enchaîne une quatrième défaite de rang et pointe à la 11ème place.

Bourg-en-Bresse 24 - 23 Massy :

Après leur victoire à domicile face à Vienne, Bourg voulait enchaîner face à Massy en difficulté depuis le début du championnat. Dans un match tendu jusqu'au bout, les Bressans obtiennent un succès important pour la course au maintien. Toujours dans la zone rouge, ils ne sont plus qu'à un point de leur adversaire du jour. Les Massicois rentrent chez eux avec un point de bonus défensif important, mais qui garde un goût amer.

Nice 37 - 19 Suresnes :

Après s'être déplacée lors des cinq premières journées, Nice reçoit un deuxième match d'affilée. L'objectif était clair, continuer sur la bonne dynamique et conserver sa place sur le podium. Cette fois, les Azuréens laissent le point de bonus défensif, mais collent près de 40 points à Suresnes et s'emparent de la deuxième place du championnat, à un point d'Albi. De leur côté les Suresnois, continuent d'alterner le bon et le moins bon et sont toujours dans le ventre mou de cette Nationale.

Blagnac 15 - 13 Chambéry :

Alors que la réception de Chambéry avait tout d'un piège, il fallait se remettre sur les bons rails pour Blagnac. Les Blagnacais, l'emportent au bout du suspens, sans pour autant se rassurer. De leur côté les Savoyards prennent un point de bonus défensif important à l'extérieur et confirment leur bonne forme du moment après un début de saison compliqué.

Périgueux 29 - 23 Narbonne :

Solides sur leur terre, les Périgourdins confirment qu'il faudra compter sur eux cette année. Ils passaient un vrai test dans ce championnat, la réception de Narbonne qui avait en plus à cœur de se relancer après la défaite de la semaine précédente, mission réussie 5/5 pour le CAP. Le RCN qui venait chercher mieux, repart avec un point de bonus défensif et se fait dépasser au classement par leur adversaire.

Bourgoin 12 - 18 Carcassonne :

Les supporters berjaliens doivent commencer à s'inquiéter. Annoncé comme candidat à la montée, le CSBJ ne réalise pas un grand début de saison. Face à Carcassonne en difficulté récemment, l'occasion de prendre le bon wagon était pourtant parfaite. Dans un match fermé à Pierre-Rajon, Bourgoin s'incline à domicile et devra décidément faire mieux s'il veut espérer intégrer le top 6. De son côté, Caracassonne réalise une très bonne opération et remet le pied à l'étrier.

Vienne 13 - 11 Tarbes :

L'autre promu, les Viennois, est en grande difficulté depuis le début de saison, eux, qui n'avaient pas encore connu le succès depuis le début de saison. La réception de Tarbes aurait pu les enfoncer, mais le CSVR a su prendre ce match par le bon bout. Dans une partie serrée, ils viennent à bout des Tarbais et lancent, peut-être, enfin leur saison ?