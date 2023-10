Il faut bien un début à tout, et ce sont les Bigourdans qui ont été les premières victimes de la lanterne rouge encore en course de la sorte pour le maintien.

Il n’est pas encore sorti, ni de l’auberge, ni de l’ornière, le promu nord-isérois. Néanmoins, son succès obtenu au bout du suspense lui permet de ne pas perdre le contact avec les autres pensionnaires de la zone rouge. Parmi lesquels, Bourg-en-Bresse et Massy. Cela tombe bien puisque Aindinois et Massicois avaient rendez-vous vendredi dernier pour une nocturne entre prétendants en grand danger d’élimination prématurée. Les Burgiens, en s’imposant sur la plus petite des marges, reviennent par la même occasion à la hauteur d’Hyères/Carqueiranne, largement défait du côté d’Albi, ainsi que la logique des pronostics le laissait pressentir. Massy engrange tout de même un bonus défensif qui n’est pas quantité négligeable non plus. Rien ne dit en effet que son vainqueur ne va pas reprendre des couleurs et se repositionner dans des proportions plus conformes à son standing.

Nice attend un faux pas d'Albi

D’autant qu’en milieu de tableau, la situation reste assez ouverte. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple significatif, Bourgoin-Jallieu, qui avait l’occasion de se rapprocher davantage encore du wagon de tête, fait les frais du réveil carcassonnais. Ce qui signifie qu’entre le septième et l’antépénultième du classement, l’écart est infime : deux petits points seulement ! Dans ce peloton, on trouve aussi bien de possibles favoris (les cas respectifs des anciens pensionnaires de l’étage supérieur ont déjà été évoqués) que des outsiders pas encore en capacité de regarder vers le haut. Et pourtant… Si Suresnes n’a pas soutenu la comparaison avec un hôte niçois qui n’attend plus qu’un faux-pas d’Albi pour s’emparer du leadership, c’est peu dire si Chambéry est passé tout près d’un formidable exploit aux dépens de Blagnac. En tête à la pause (+ 3) et à un quart d’heure du trille final (13-8), les Savoyards, comme tant d’autres avant eux, ont perdu la bataille du « money-time », véritable spécialité en banlieue Ouest de Toulouse où il ne fait pas bon être cardiaque et supporter à la fois. Reste que les Haut-Garonnais font l’une des bonnes opérations du week-end sur le plan comptable.

Périgueux enchaîne

Jugez plutôt : devant eux, ça « déménage » à tour de bras : Albi, Nice , Carcassonne et Périgueux ont empoché la mise. Le seul vaincu du carré d’honneur, c’est Narbonne. Et pour cause, les Septimaniens rendaient visite au champion de France sortant de Nationale 2. Ils n’ont donc pas à rougir de leur échec, d’autant que le minimum syndical a été ramené des bords de l’Isle. Qu’importe ,la série d’invincibilité à domicile se poursuit pour le promu périgourdin appelé à saisir l’opportunité, samedi prochain, sur le littoral varois. Si d’aventure la victoire était au bout du long périple en question, alors les protégés de Didier Casadéi, de Louis Dubois et de Julien Le Devedec pourraient envisager avec encore plus d’optimisme la perspective d’une nouvelle participation consécutive à une phase finale d’un tout autre genre. Celle qui mène à l’antichambre de la cour des très grands ! On n’en est pas encore là, sachant qu’Hyères/ Carqueiranne n’aurait plus que la ligne de flottaison comme unique objectif en cas de nouveau revers.