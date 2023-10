Avec un staff remodelé, l'USB a stoppé la spirale infernale et renoue avec le succès.

Une victoire pour se donner du temps. L’US Bressane a remporté au forceps un nouveau précieux succès devant Massy vendredi. Une deuxième gagne consécutive qui évite aux Violets de continuer de glisser dans la crise. Depuis la mise en retrait de sa fonction du manager Fabrice Estebanez début octobre, les Violets – désormais menés par Richard Savey – ont donc renoué avec la victoire. À deux reprises. Les prestations ne sont pas encore abouties mais les Bressans le savent et assurent pour le moment l’essentiel.

Depuis décembre dernier, Bourg n’avait plus enchaîné deux victoires de rang. Certes, avec deux matchs à domicile de suite (Vienne puis Massy), c’était un scénario envisageable mais tout de même. Pour une équipe qui ne savait plus gagner depuis avril et avait débuté son championnat par cinq revers, enchaîner deux victoires est précieux. "Il y a des sourires de soulagement, note le troisième ligne Nicolas Tachat. Je suis fier du groupe - staff compris - . Car nous avions un peu l’orage au-dessus de la tête et nous nous en sortons petit à petit. Nous voyons nettement un regain sur l’état d’esprit. Sur le dépassement de soi-même, nous sommes dans le vrai. Nous avons des gestes beaucoup plus justes qu’avant." Le jeu violet reste toutefois pollué de pas mal de déchet technique. Et l’USB est encore loin de remonter totalement la pente. Mais elle vient d’éviter de dévisser complètement et de se retrouver trop distancée au classement. "Je pense que cela peut-être un tournant, énonce l’entraîneur Richard Savey. "Nous allons construire petit à petit, sans griller des étapes. Il reste beaucoup de boulot."

A lire aussi : Nationale - Albi continue sa route, le blues de Narbonne... Tous les résultats de la 7ème journée de Nationale

En un peu plus d’une semaine, beaucoup de choses ont changé. Certains joueurs ont été relancés, le groupe a renforcé ses liens, doit jouer libéré. Les joueurs s’investissent, à l’image du secteur de la touche (où Bourg a capté tous ses lancers vendredi). Laurent Grappin a fait son retour au club pour s’occuper de la mêlée. Face à Massy, il a choisi d’utiliser le si solide gaucher Vazha Kapanadze à droite. Avec réussite. "Nous sommes loin d’avoir résolu tous les problèmes mais cela nous permet d’avancer un peu plus sereinement" souffle le coach Richard Savey. On a aussi vu quelques tentatives de combinaisons offensives, même si cela n’a pas forcément abouti.

Bourg renoue avec une partie de son public

Surtout, Bourg renoue avec une partie de son public qui était désabusée. Face à Massy, cela a été perceptible et audible à deux moments. Lorsque les joueurs sont passés en marchant et rang serré devant la "tribune CGT" en avant-match, "à l’ancienne". Puis en fin de partie quand il a fallu résister aux ultimes assauts massicois pour préserver la victoire. Là où les Violets se sont accrochés en défense. Des ajustements ont d’ailleurs été opérés sur ce secteur. Et comme la défense traduit généralement plutôt bien l’état d’esprit de l’équipe, il est cohérent de vouloir en refaire un socle fort. L’US Bressane voyait son âme s’étioler ces derniers mois. Là, les joueurs s’arrachent et se serrent les coudes dans le combat. Bien sûr, faire preuve de cœur ne suffira pas. Car la réussite des Violets passera aussi par les initiatives, les mouvements collectifs et une certaine maîtrise. Mais les deux victoires donnent du temps pour travailler à reconstruire avec plus de sérénité. Et pour le moment, c’est déjà ça.