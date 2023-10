Au lendemain de la désillusion suite à la défaite des Bleus en quart de finale face aux Boks, il est temps de se pencher sur les statistiques de ce match. Une élimination frustrante tant les Français ont su dominer dans tous les secteurs de jeu à l'exception de la mêlée.

Réveil difficile en ce lundi 16 octobre. Ce XV de France qui semblait pourtant plus en capacité que jamais de soulever ce trophée tant convoité a été éliminé aux portes des demi-finales. Face à l'Afrique du Sud, les Bleus ont chuté et se sont inclinés 28-29. Une élimination d'autant plus frustrante quand on se penche sur les statistiques de cette rencontre. Finalement, les hommes de Fabien Galthié ont dominé dans tous les secteurs de jeu sauf en mêlée...

63 % d'occupation sur l'ensemble du match

Antoine Dupont et ses coéquipiers ont occupé le camp des Boks 63 % du temps. Une occupation qui s'est concrétisée à trois reprises en première période avec un doublé de Cyril Baille (4e, 31e) et un essai de Peato Mauvaka (22e) auteur d'une grande partie. En deuxième période, les Bleus ne seront jamais récompensés de leurs efforts face à des adversaires qui ralentissaient la plupart des sorties de balles, empêchant le capitaine tricolore de mettre le rythme qui fait le secret de leur réussite offensive. De son côté l'Afrique du Sud se retrouve à 37 % d'occupation sur l'ensemble du match.

524 mètres parcourus

Sur le plan offensif, on ne peut pas dire que ce XV de France fut en dessous de ce qu'il sait faire. Avec pas moins de 524 mètres parcourus ballon en main (soit 100 mètres de plus que les Springboks), les Bleus ont saisi la moindre brèche pour avancer à l'image d'un Peato Mauvaka omniprésent avec 95 mètres parcourus et 11 ballons portés au-delà de la ligne d'avantage. Le talonneur est le joueur qui a le plus avancé lors de ce quart de finale.

82 franchissements

Les Français ont trouvé des failles dans la défense sud-africaine. Au total, les Bleus ont réalisé pas moins de 82 franchissements contre 36 pour les Springboks. C'est simple, sur les quinze Français titulaires, seulement six joueurs n'ont pas franchi la ligne d'avantage (Uini Atonio, Jonathan Danty, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Thomas Ramos et Cameron Woki). Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert, Peato Mauvaka et Damian Penaud ont franchi deux fois. Grégory Alldritt, Cyril Baille, Antoine Dupont, Gael Fickou et Charles Ollivon ont franchi une fois.

43 défenseurs battus

En plus des franchissements, les coéquipiers de Charles Ollivon ont gagné la majorité de leurs duels avec 43 défenseurs battus contre seulement 12 pour l'Afrique du Sud. En tête du classement on retrouve Matthieu Jalibert. L'ouvreur bordelais s'est offert pas moins de 9 défenseurs suivi de près par Jonathan Danty et Peato Mauvaka avec 5 défenseurs battus. Logiquement les Boks se retrouvent en tête du classement "défensif" avec pas moins de 158 plaquages.

4 mêlées perdues sur 9

On sait à quel point les Sud-Africains sont dominants devant. Et cette puissance s'est notamment illustrée en mêlée dimanche soir. Alors que les Boks n'ont perdu qu'une seule mêlée, les Bleus en ont perdu quatre soit 55,6 % de réussite. Si en première période le pack français limitait la casse dans ce secteur de jeu, les remplaçants de la première ligne ont souffert à l'image de Dorian Aldegheri, pénalisé d'entrée sur sa première mêlée. Alors que le secteur de la touche pouvait être redouté, les hommes de Rassie Erasmus ont en partie construit leur succès sur la mêlée.