Pour tout savoir sur Peato Mauvaka

Découvrez Peato Mauvaka, le talonneur du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 26 ans Taille et poids : 1,80 m et 112 kg Poste : talonneur Sélections : 23 Club : Stade toulousain Palmarès : Tournoi des Six Nations (grand chelem) (2022), Top 14 (2019, 2021, 2023), Champions Cup (2021) Son parcours Natif de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, Peato Mauvaka rejoint le centre de formation du Stade toulousain en 2012 alors qu'il n'a que 15 ans. Très vite, il est repéré par les équipes de France jeunes et gagne de plus en plus de temps de jeu. En décembre 2016, il dispute son premier match en professionnel en Champions Cup face à Zèbre. Il éclate réellement lors de la saison 2018-2019 où il gagne une place importante dans l'effectif toulousain. Cette année, là, il connaît également sa première sélection avec les Bleus, contre l'Écosse en match de préparation à la Coupe du monde. Ses points forts Un des atouts phares de Peato Mauvaka n'est autre que la polyvalence. En plus de pouvoir jouer talonneur, le joueur de 26 ans peut également évoluer au poste de troisième ligne centre, comme lors du match de préparation contre les Fidji. Opportuniste sur chacune de ses prises de balle, il est également très explosif au contact et dans les rucks où il peut récupérer de nombreux ballons. Lui et la Coupe du monde 2023 Peato Mauvaka occupe un poste où la place est assez chère. Derrière Julien Marchand, comme en club, il est en concurrence avec Pierre Bourgarit pour gagner une place parmi les "finisseurs" lors des gros matchs. Au vu de son expérience avec les Bleus, il semble être en ballottage favorable à ce sujet. Peato Mauvaka pourrait même jouer dès le début contre des nations plus faibles comme l'Uruguay ou la Namibie.