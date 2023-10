Par le plus petit des écarts, le XV de France quitte la compétition après sa défaite face aux Sud-africains (28-29). Dans cette rencontre, Peato Mauvaka a été de tous les combats et plutôt avec talent. D'autre part, Anthony Jelonch a pas pu imposer son habituelle force physique.

15. Thomas Ramos : 4,5/10

Comme le reste du triangle arrière, il a (beaucoup) souffert sous les jeux au pied de pression, malgré une première prise autoritaire. Les deux ailiers sud-africains l’ont ensuite beaucoup gêné. Dans le jeu offensif, il n’a pas pu profiter de beaucoup d’espaces pour s’exprimer et, sous la pression de la défense springbok, il a souvent subi. Quand il trouvait un peu de champ pour tenter d’emballer ce match, comme il le fait souvent, il ne trouvait pas plus de solutions et se heurtait au mur défensif springbok. Un renvoi important direct en touche (75e). Face aux perches, un bon 5 sur 7.

14. Damian Penaud : 5/10

Penaud, tout pour la marque ? Le premier essai de Baille dit tout le contraire. Alors que l’en-but sud-africain lui tendait la ligne, il offrait à son pilier le plaisir de s’allonger dans l’en-but. Mais son duel avec Kolbe n’a rien eu de simple, comme lorsqu’il est pris de vitesse dans ce jeu au pied dans son dos pour le troisième essai des Boks (26e). Un autre ballon important échappé sur un gros temps fort où les Bleus avaient trouvé de l’avancé et de la vitesse (44e). Globalement discret.

13. Gaël Fickou : 5,5/10

Comme Bielle-Biarrey, il est fautif sur une réception de ballon haut qui amène l’essai de Arendse (8e). Ensuite, il a été plutôt tranchant et à son avantage sur ses interventions, se décalant régulièrement vers le bout de ligne pour trouver un peu plus d’espace. À plusieurs reprises, il préfère conserver pour garder le ballon éloigné de la ligne de touche. Le bon choix, avec une défense qui glissait après être monté fort. Au soutien de Jalibert, il ne peut rien contre la puissance de Etzebeth (67e).

12. Jonathan Danty : 7/10

Beaucoup utilisé en premier attaquant, proche des lignes ou sur les relances de jeu après ballon lent. Sa puissance reste son atout majeur, son super-pouvoir. Malgré la grosse densité sud-africaine dans la confrontation directe, il a réussi à trouver plusieurs fois de l’avancée, en s’acharnant à la tâche. Un travail ingrat mais ces points de fixation créés autour de lui ont grandement servi aux Bleus pour construire après lui. Dans une rencontre où jouait en face De Allende, qui également fait du mal aux Bleus, la présence et la rage de Danty valaient cher.

La France abasourdie, le champion du monde en titre en lice pour le doublé #RWC2023 I #FRAvRSA pic.twitter.com/KuuHaPRFA6 — Rugby World Cup FR \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 (@RugbyWorldCupFR) October 15, 2023

11. Louis Bielle-Biarrey : 4/10

Est-ce le fait de son inexpérience à ce niveau? Le Bordelais a été la cible privilégiée des jeux au pied de pression sud-africains, qui tombaient régulièrement dans son couloir. Malgré l’aide de ses coéquipiers, il a été souvent en souffrance, comme sur l’essai de Arendse (8e). Encore battu par la feinte de passe de De Allende sur le deuxième essai (18e). Un apprentissage difficile. À son crédit: sa vitesse en bout de ligne a mis ses vis-à-vis sous pression, sur les jeux au pied dans le dos ou en débordement.

10. Matthieu Jalibert : 5/10

Face à la très forte pression défensive sud-africaine, avec son jeu proche de la ligne d’avantage, l’ouvreur girondin n’a trouvé que peu de solutions au service des siens. Sa première période est assez neutre. Du mieux dans le second acte, où il trouve enfin de la profondeur pour laisser exprimer ses appuis courts. À deux reprises, cela ouvre des espaces aux Bleus qui s’infiltrent autour de lui. Tout allait mieux… ou presque. À la 56e minute, il trouvait une touche… derrière lui! Surréaliste. Il est également pris par la puissance d’Etzebeth sur son essai (67e).

9. Antoine Dupont : 6,5/10

Son retour était attendu, commenté et scruté. Il a surtout animé par la vitesse et la précision de sa passe, la qualité de ses choix et ses inversions de sens de jeu qui ont parfois permis aux Bleus de trouver des espaces et des situations dans les espaces. Comme sur cette pénalité vite jouée où il envoie Mauvaka à l’essai (22e). À titre personnel, il a toutefois semblé éviter les impacts, autant défensivement qu’offensivement, sûrement pour se protéger. Moins en lumière, la prestation reste tout de même très bonne.

8. Grégory Alldritt : 6/10

C’est toujours pour lui, la tâche de transformer les mauvais ballons en bons. Une mission qu’il a encore une fois exécutée quasi à la perfection, cherchant aussi à donner de la vitesse à ses interventions. Une grosse intervention, qui remet ses partenaires dans l’avancée (51e). Remplacé par Sekou Macalou (69e), qui récupérait un ballon sur son premier renvoi.

7. Charles Ollivon 7/10

Très sollicité en début de match sur les renvois et réceptions de jeu au pied, le Basque d’origine s’en tirait très bien. Le joueur du RCT avait énormément d’activité, auteur d’un contre en touche, puis d’un plaquage sur Kolbe déterminant sur la même action. C’était du très grand Charles.

6. Anthony Jelonch 4/10

Il s’isole un peu sur une percussion et se fait gratter le ballon qui engendrera l’essai sud-africain (8e). Il râlait après une ou deux décisions de l’arbitre. Il se faisait arracher un ballon à l’impact (50e). Un symbole, quelque part, de sa souffrance physique du soir. Remplacé par François Cros (51e) qui multipliait les gros plaquages.

5. Thibaud Flament : 6/10

Il s’est “sacrifié” sur les tâches obscures et il l’a très bien fait. Toujours parmi les premiers au soutien, pour pousser un partenaire dans une mêlée ouverte, ou pour déblayer. Efficace en défense, auteur d’un 100 % à notre compteur sur les plaquages. Il était remplacé par Romain Taofifenua (50e), qui faisait avancer les Bleus par sa puissance.

4. Cameron Woki : 4/10

Pourquoi effectue-t-il une claquette sur une chandelle, alors qu’il semblait pouvoir la prendre à deux mains ? Sur une chandelle, son initiative a coûté cher, avec l’essai de De Allende (18e). Il se montrait impeccable sur les lancers français en touche, mais on aurait aimé qu’il cherche plus à contrer ceux sud-africains. Il récupère un ballon en reculant et se fait pénaliser (70e).

3. Uini Atonio : 6/10

Il jouait un rôle déterminant dans le maul pénétrant qui a entraîné le premier essai (4e). Percutant, le Rochelais l’a été durant toute la première période. Il effectuait son meilleur match de ce Mondial. Le Rochelais était remplacé par Dorian Aldegheri (58e) qui sur sa première mêlée fermée était sanctionné d’une pénalité.

2. Peato Mauvaka : 7/10

Une grosse percée plein champ en début de match, des lancers précis, des déblayages chocs, une dernière course sur le deuxième essai des Bleus, qui lui permet d’aplatir en coin (22e). Un début de deuxième période au diapason, avec des grattages, des charges, des plaquages. Remplacé par Pierre Bourgarit qui se montrait comme à son habitude combattant.

1. Cyril Baille : 5/10

En position d’ailier, il concluait le premier mouvement d’ampleur des Français, par un essai (4e). Il touchait pas mal de ballons, marquait un deuxième (31e) mais il se faisait prendre en mêlée fermée sur son duel direct (34e), sanctionné d’une pénalité. À sa défaveur aussi, une claquette malheureuse qui aboutira à l’essai de Kolbe (26e). Remplacé par Reda Wardi (50e).