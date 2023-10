Auteur de deux des essais tricolores ce dimanche, Cyril Baille aurait pu être un des héros de la soirée. Son efficacité aura malheuresement été vaine. C’est d’autant plus rageant.

Parmi tous les attaquants et finisseurs du XV de France, les Boks avaient dû longuement analyser les actions et habitudes de Damian Penaud, Charles Ollivon ou Antoine Dupont. Leur principale menace portait finalement le numéro 1. En trente minutes, Cyril Baille a réalisé un doublé que l’on a longtemps cru décisif : le premier en position d’ailier, derrière un maul on ne peut plus pénétrant et sur un service on ne peut plus juste de Damian Penaud ; le second sur une séance de charges au près au terme de laquelle il a fini par trouver la faille avec autant de puissance que de malice.

Les deux scènes ont dû rappeler un mauvais souvenir aux champions du monde, pourtant avertis du danger : à Marseille, en novembre 2022, le Toulousain avait inscrit le premier essai du dantesque choc du Vélodrome après un bon travail d’Antoine Dupont. La suite avait été moins réjouissante pour le natif de Lannemezan, sorti blessé dans la foulée. À l’heure de revenir dans la cité phocéenne, fin septembre, le jeune trentenaire avait évoqué ce souvenir riche en émotions diverses et variées : "Ça avait été les montagnes russes, pour le coup. Je m’étais fait mal en début de match mais j’avais continué et j’étais sorti blessé après la 30e minute. C’était une adhérence de l’opération qui avait lâché. Il y avait eu des hauts et des bas car j’avais marqué cet essai. Et puis, on avait gagné le match. Ça avait été une soirée assez mouvementée." Comme l’ont été ses derniers mois.

Un parcours à rebondissements

Pour avoir le privilège de disputer la Coupe du monde, le pilier gauche a dû revenir d’une blessure à un mollet, contractée face à l’écosse, à Saint-Etienne : "Quand tu te blesses à quinze jours d’une Coupe du monde, ce n’est pas évident, confiait-il avant son retour face à la Namibie. Tout le monde a fait le nécessaire pour que je sois en pleine forme. J’ai eu la chance d’être bien entouré, bien aidé. Cela a bien tourné pour moi, je suis un privilégié. Je me rends compte de la chance que j’ai." Encore fallait-il transformer l’opportunité. Ce dimanche soir, avec la complicité de ses deux homologues de première ligne, à l’activité remarquable, le Toulousain a tenté de forcer son destin. En restant imperturbable face à ses mauvais rebonds : s’il a été en vue offensivement avec ses deux passages dans l’en-but et une salve d’interventions tranchantes, il a aussi cafouillé un ballon converti en essai par Cheslin Kolbe et a été pénalisé en mêlée en fin de premier acte.

Cyril Baille célèbre après avoir inscrit le premier essai des Bleus dès la 4e minute. Icon Sport

Mais il a gardé le cap : "J’adore jouer avec Cyril, louait Anthony Jelonch il y a quelques jours. C’est quelqu’un qui donne tout sur le terrain, jusqu’au bout. Sur les grands matchs, il ne cesse de transcender. J’ai confiance en lui." William Servat, son mentor en club puis en sélection - pour ne pas dire son père spirituel - avait pressenti un grand match de la part de son protégé : "Derrière son côté gentil, il est chargé de conviction. Il sort d’une blessure particulière et a su revenir. Il a eu quelques blessures dans sa carrière et à chaque fois, il a su revenir un peu plus fort. Il fait partie de l’équipe de France depuis quatre ans et il donne la confiance aux autres. Les derniers matchs lui ont permis de bien revenir, de bien se préparer. Dimanche, ce sera un grand moment."

Cyril Baille a cru le rendre mémorable. C’était avant que les Boks ne finissent par changer le cours de l’histoire, après sa sortie du terrain. L’ultime rebondissement de derniers mois aux allures de montagnes russes.