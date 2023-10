Au lendemain de la défaite des Bleus en quart de finale face à l'Afrique du Sud, le tableau complet des demi-finales est désormais connu. L'Argentine affrontera la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre défiera l'Afrique du Sud.

Ce dimanche, les Bleus ont chuté face aux Boks en laissant s'envoler le rêve d'un premier titre mondial dans leur antre. Mais si la Coupe du monde prend fin pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, quatre équipes sont encore en course pour tenter de soulever le trophée Webb-Ellis. Au lendemain de ce dernier quart de finale qui opposait donc la France et l'Afrique du Sud sur la pelouse du Stade de France, le tableau complet des demi-finales est connu.

Les Pumas se sont hissés dans le dernier carré en éliminant le pays de Galles ! Une performance enfin à la hauteur des espérances après avoir affiché un visage bien fade lors de la phase de poule. De leur côté les Blacks avancent doucement mais sûrement dans cette Coupe du monde. Ceux qui pensaient que ces Néo-Zélandais avaient perdu de leur allant se sont trompés. Les hommes de Ian Foster sont bien là et semblent comme auparavant intouchables à l'image de leur quart de finale face à l'Irlande qui a sans doute déjà marqué l'histoire.

Oui, les Anglais sont bien là. Eux qui étaient en crise à l'aube de ce Mondial se sont hissés en demi-finale en s'imposant face aux Fidjiens. Et bien qu'on ne puisse pas dire qu'ils soient tombés dans la pire des poules (Argentine, Japon, Samoa, Chili), le résultat est le même et les hommes de Steve Borthwick auront l'occasion de s'offrir une place en finale face à l'Afrique du Sud. Après leur courte victoire face au XV de France, les champions du monde en titre se dirigent donc vers la cinquième demi-finale de leur histoire.