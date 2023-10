Si solides ces Néo-Zélandais ! Grâce à un départ canon, 13-0 après 20 minutes de jeu, les Blacks sont restés devant tous le match et finissent par s'imposer 28-24. Comme des patrons ils n'ont jamais paniqué, même lorsque la dynamique était irlandaise, même à 14 contre 15. La magie Black opère toujours autant en Coupe du monde. Nouvelle-Zélande - Argentine sera l'affiche de la première demi-finale de ce mondial.

L'affiche était belle sur le papier entre la première nation au classement mondial et les triples champions du monde néo-zélandais. Elle aura tenu toutes ses promesses ! Ce soir, le public du Stade de France a eu le plaisir d'assister à une rencontre d'une intensité folle qui a vu les All Blacks obtenir leur ticket pour les demi-finales de ce mondial en France.

Difficile de se départager

Un point d'écart séparait les deux formations à la mi-temps d'une rencontre qui avait démarré sur les chapeaux de roues. Après 30 temps de jeu et un long défi physique, les All Blacks ouvraient le bal grâce au pied de Mo'unga (3e). L'écart grimpait même dangereusement pour les Irlandais après le premier essai de la soirée inscrit par Fainga'anuku (19e,13 à 0). Piqués au vif lors de leur haka largement perturbé par les chants irlandais, on sentait bien que les Néo-Zélandais avaient de l'énergie à revendre et qu'il faudrait compter sur eux ce soir. C'était sans compter sur le pragmatisme du XV du Trèfle qui, notamment emmené par un Aki des grands soirs, revenait au score grâce à deux essais tout en puissance. À la pause, le suspense était donc entier (18/17).

Jordan fait basculer le match

53e minute de jeu, imaginez. Ce début de seconde période est toujours très disputé par ces deux formations décidées à ne rien lâcher. Une touche, presque anodine pour les Néo-Zélandais dans leur propre camp va pourtant faire basculer le cours de ce quart de finale. En 2 passes, Mo'unga est servi alors qu'il est lancé à pleine vitesse. Ses appuis lui permettent alors de perforer la défense sur près de 50 mètres pour ensuite servir à hauteur Jordan qui termine cette action dans l'en-but. En quelques secondes, la pureté du jeu néo-zélandais a assommé l'Irlande qui se retrouvait menée 25 à 17. Dès lors, la balance commençait légèrement à pencher en faveur des joueurs de l'hémisphère sud dont le jeu flamboyant qu'on leur connaissait, jaillissait de nouveau.

L'Irlande dans l'en-but mais...

L'essai de pénalité en faveur du XV du Trèfle a réanimé les nombreux supporters Irlandais à la 65e minute. Le carton jaune en direction de Taylor dans la foulée était même porteur d'espoirs avec ce score qui n'était plus que de 24 à 25. Si Jordie Barrett donnait un peu d'air aux siens au pied (28 à 24, 69e), on sentait que les Verts avaient de quoi faire tomber la malédiction qui le suit depuis toujours en Coupe du monde. En effet, les Irlandais jouaient ce soir leur 8e quart de finale et espéraient atteindre le stade supérieur pour la première fois de leur histoire. Cette histoire, elle aurait d'ailleurs pu s'écrire joyeusement lorsque Kelleher, soutenu par son pack, franchissait la ligne d'en-but à la 72e. Mais il n'en fut rien, la faute à un exceptionnel Jordie Barrett qui, tel un poulpe s'est enroulé autour du talonneur pour l'empêcher d'inscrire l'essai de la délivrance. Touchés mentalement, les Irlandais revenaient à la charge pour un ultime baroud d'honneur qui, après une interminable séquence à 40 temps de jeu, s'est conclu par un grattage en bonne et due forme de la légende Sam Whitelock qui permettait aux All Blacks de composter leur ticket pour les demi-finales.

Place à l'Argentine !

Le 20 octobre, prochain, les Néo-Zélandais tenteront donc de décrocher leur 5e qualification en finale de Coupe du monde. Il ne fait aucun doute que ce succès face à l'Irlande sera salvateur pour cette équipe en manque de confiance ces derniers mois. Quand on voit le niveau de jeu affiché ce soir, physiquement, techniquement et également sur le plan disciplinaire, on peut légitimement penser que cette formation possède désormais les cartes pour décrocher un 4e sacre mondial.

En ce qui concerne le XV du Trèfle, l'aventure s'arrête encore une fois en quart de finale. Alors que l'on imaginait l'Irlande aller très loin dans cette compétition, force est de constater que la marche était finalement trop haute pour la formation d'Andy Farrell qui n'aura pourtant pas grand-chose à se reprocher ce soir.