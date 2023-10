Le coup de griffe parfait ! Les Pumas renversent les Gallois en quart de finale de Coupe du monde ce samedi. Menés 10-0, les Argentins ont ensuite sonné leur révolte. Avec en toute fin de partie un essai libérateur de Nicolas Sanchez, leur offrant la victoire 29-17. En demi-finale, les Pumas affronteront l’Irlande ou la Nouvelle-Zélande.

A Marseille, le premier quart de finale de cette Coupe du monde opposait le pays de Galles à l’Argentine ce samedi. Le Vélodrome n’était pas forcément un bon souvenir pour les Pumas, défaits dans ce stade dès l’ouverture de la compétition par l’Angleterre alors qu’ils avaient pourtant joué la plupart du temps en supériorité numérique. Cette fois, le souvenir du Vélodrome sera bien plus positif pour les partenaires de Facundo Isa.

Gallois aux commandes

Pourtant, les Argentins étaient mal engagés dans cette partie mais ils ont su réagir. Avec cœur. Car en effet, c’est bien le pays de Galles qui fait plutôt étalage d’une certaine maîtrise pendant 30 minutes. Assénant une défense bien en place et agressive qui pousse à l’erreur les Argentins. Les joueurs de Warren Gatland trouvent eux rapidement une brèche dans la défense des Pumas.

Avec une remise vers l’intérieur de Dan Biggar, une percée de George North relayé par Gareth Davies pour un essai de Dan Biggar entre les perches (14e). L’ouvreur permet à son équipe de mener s’échapper (10-0, 21e). Toutefois, les Gallois ne parviennent pas à complètement écarter les Argentins pendant ce premier acte très en leur faveur. La faute à quelques munitions égarées en route, notamment dans le secteur de la touche.

Réveil argentin

Et puis, les Argentins finissent par se réveiller et réagir. Avec un effort des avants et une percée de Santi Carreras. A chaque fois, cela aboutit sur des points pris au pied par Emiliano Boffelli (39e et 40e+5). Ceci permettant aux Pumas de revenir à quatre points seulement à la pause (10-6). Les Argentins reviennent sur la pelouse en imposant la même intensité qui pousse à la faute les Gallois. Le pied de Boffelli (44e et 48e) permet aux Pumas de passer devant pour la première fois du match (10-12). Les souvenirs d’une qualification argentine lors de la Coupe du monde refont alors surface. Des souvenirs vite chassés par une valise victorieuse de Tomos Williams côté gallois (17-12, 57e).

Interception victorieuse pour Sanchez

Mais décidément, dans ce quart de finale, les Argentins sont bien décidés à ne rien céder. Ils insistent lors d’un temps fort, préférant taper en touche leurs pénalités pour jouer des ballons portés plutôt que de tenter de grignoter le retard par le pied d’Emiliano Boffelli. Et cela paie. Les Argentins finissent par prendre le dessus sur le plan physique et mental. Le pilier Joel Sclavi marque en puissance, les Pumas repassent devant (17-19, 68e).

Le pays de Galles doit tout tenter pour doubler à nouveau leurs adversaires. Ils pensent y parvenir sur un envol en coin de Louis Rees-Zammit après un déboulé de Rio Dyer (74e). Mais un énorme sauvetage de Matias Moroni maintient l’Argentine aux commandes. Sans Dan Biggar - sorti en fin de partie - les Gallois tentent une redoublée au centre du terrain. Nicolas Sanchez lit parfaitement la situation, réussit l’interception et file marquer entre les perches. Le Vélodrome s’embrase, le pied de Sanchez crée un peu plus l’écart et l’Argentine s’invite dans le dernier carré de cette Coupe du monde (vendredi 20 octobre à 21h au stade de France face à l’Irlande ou à la Nouvelle-Zélande qui s’affrontent ce samedi soir à 21h). Au caractère. Sacrée performance de ces diables de Pumas.