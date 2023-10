Contrairement à son sélectionneur mais sans remettre en cause la performance des Sud-Africains, le capitaine du XV de France Antoine Dupont a regretté certaines décisions de Ben O'Keeffe, l'arbitre de la rencontre.

Qu’avez-vous pensé de l’arbitrage de Ben O’Keeffe ?

Et vous ? Qu’avez-vous pensé de l’arbitrage ? Il y a quand même des actions qui sont claires et évidentes, faciles à arbitrer, qui ne l’ont pas été. Le match se perd à ce moment-là. Dans ces moments de pression, nous aurions pu avoir cette pénalité-là. Quand il y a une avancée de 60 mètres et que le ruck est ralenti, ce sont des choses faciles à siffler. Maintenant, c’est difficile d’avoir ce discours-là car il y a beaucoup de déception et de frustration, mais il me tarde de revoir des images. Je ne veux pas passer pour un aigri qui râle sur l’arbitrage parce qu’il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de la rencontre aujourd’hui. Evidemment, ça n'enlève rien à la performance des Sud-Africains qui ont fait preuve d’expérience, de continuité dans leur jeu, qui ont fait une très grosse deuxième mi-temps et qui nous ont dominés dans le combat également. Ça, je ne veux pas leur enlever.

Cette rencontre marquait votre premier match éliminatoire. Est-ce que cela a pu peser ?

C’est difficile à dire. Mais il est vrai que c’était notre premier grand rendez-vous et il s’avère qu'on n'est pas reparti avec la victoire. On a quand même fait un gros match dans l’intensité et dans le contenu. J’espère que ça va nous permettre de prendre de l’expérience. On va apprendre de ce genre de match.

Avez-vous hésité avant de tenter la dernière pénalité à aller en touche ?

La question s’est posée. On a regardé le tableau d’affichage, il restait encore dix minutes. On savait qu’on avait la capacité de revenir dans leur camp et de s’offrir la possibilité de marquer. On a pris l’option de tenter la pénalité. Et quand ça ne marche pas, on peut toujours discuter les choix. Mais, pour moi, ça me semblait être un bon.