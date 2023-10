Alors que le capitaine Antoine Dupont, à chaud, s’est montré véhément quant à l’arbitrage du néo-zélandais Ben O’Keeffe, son sélectionneur Fabien Galthié s’est voulu beaucoup plus mesuré, bien content que les décisions arbitrales ne suffisent pas à expliquer la défaite.

Comme tous les grands tests internationaux, ce France-Afrique du Sud semblait voué à se décider sur un détail. "C’est la finale avant l’heure, nous confiait dans la semaine le double champion du monde François Steyn. Et ce qui m’ennuie le plus, c’est que ce match monstrueux, magnifique, se jouera probablement sur une décision d’arbitrage, un carton rouge tiré par les cheveux ou un coup d’esbroufe de leur nouveau truc, là, le "bunker"..." Des perspectives qui effrayaient évidemment les deux staffs, le lobbying ayant joué à plein toute la semaine, les Sud-Africains plaçant même le débat sur la place publique en avançant la crainte d’un arbitrage "maison".

Ceux-ci peuvent se rassurer, il n’eut pas lieu. Au contraire, sur pratiquement toutes les décisions "50-50", les Springboks ne purent pas se sentir lésés… Au hasard ? On pourrait parler de cette intervention d’Etzebeth à la 4e, rabattant une passe de Penaud dans son camp aux yeux de Ben O’Keeffe quand tout le Stade de France avait plutôt perçu un en-avant (7e). On pourrait également parler de ce ballon porté écroulé devant la ligne par les Boks sans dommage (4e), ce coup de tête dans un déblayage de Du Toit sur Danty qui passa en-dehors des radars (17e), cette entrée de Kolisi qui semblait sur le côté d’un ruck (21e), sans oublier une charge coude en-avant de Kriel sur le visage de Dupont (25e), une montée de Kolbe semble-t-il un brin anticipée qui lui permit de contrer la transformation de Ramos (22e). Et l’on n’oublie pas pour la bonne bouche, en deuxième période, un en-avant de Du Toit manifestement repris en position de hors-jeu par De Klerk, ou encore un contest de Kwagga Smith sur Woki largement pénalisable, étant entendu que le flanker springbok avait posé ses mains au sol. Et plus globalement, une foule d’actions douteuses avec des montées défensives sud-africaines à l’extrême limite du hors-jeu qui leur permirent de faire peser une énorme pression sur Dupont.

Dupont : "Pas sûr que l’arbitre ait été au niveau du match"

Autant dire qu’il semblait facile d’attribuer la défaite à tous ces petits détails, qui font une énorme différence lorsqu’on les assemble bout à bout. De quoi penser que l’arbitrage a fait pencher la rencontre ? "Et vous, vous en avez pensé quoi ? rétorquait à chaud le capitaine Antoine Dupont. C’est difficile pour moi d’avoir ce discours, il me tarde de revoir les images. Il me semble qu’il y a eu des choses claires et évidentes qui n’ont pas été sifflées. Quand on avance de 60 mètres et qu’on ralentit un ruck, c’est facile à siffler... Je n’ai pas envie de faire l’aigri qui râle, mais je ne suis pas sûr que l’arbitre ait été au niveau du match, même si ça n’enlève rien à la performance des Sud-Africains qui nous ont dominés dans le combat." Un discours fort, toutefois immédiatement tempéré par son sélectionneur Fabien Galthié, bien conscient que la défaite tricolore devait aussi beaucoup aux propres erreurs de ses joueurs, notamment sous les ballons hauts, dans la concrétisation de leurs temps forts, et bien sûr en mêlée…

"Bien sûr, il y a eu des faits de jeu qui, accumulés, sont notoires. Mais il faut comprendre que ce n’est pas une seule personne qui arbitre, ses assesseurs à la vidéo ont le temps de regarder les images et de participer. Je peux comprendre la frustration des joueurs, mais je leur demande d’être courageux. Sur le sujet de l’arbitrage, je passerai outre. J’accepterai, comme c’est déjà arrivé, des décisions, je n’ai pas envie d’aller sur ce terrain-là. On essaie de travailler avec les arbitres avant et pendant la Coupe du monde, et on continuera à travailler comme ça. Je comprends la position des joueurs à chaud, mais il faut aussi comprendre la mienne." Une position évidemment tout à fait respectable, même si on imagine que depuis leur canapé, les supporters tricolores seront plutôt en raccord avec celle du capitaine…