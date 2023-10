Le trois-quart centre Jonathan Danty, une fois de plus très précieux dans le jeu de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, est revenu sur le déblayage (très) litigieux de Pieter-Steph du Toit pas sanctionné par le corps arbitral. Le Rochelais est allé dans le même sens que son capitaine, qui a mis en avant un arbitrage "pas à la hauteur".

Jonathan, Antoine Dupont a parlé d'un arbitrage pas à la hauteur de l'événement. Qu'en pensez-vous ?

C'est difficile de dire mieux (rires). Ce fut un peu délicat, mais il y a aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire le corps arbitral, mais aussi les personnes dans les cabines. On voit à l'écran des décisions assez particulières où certaines images sont coupées. C'est particulier. Moi, j'ai vécu la même action qu'à Marseille justement (il évoque le déblayage dans la tête de Du Toit pas sanctionné par l'arbitre ni par l'arbitre vidéo, N.D.L.R.). À Marseille, c'était la pommette gauche, ce soir c'était la droite. La vidéo a été coupée à ce moment-là... La fin de match a aussi été compliquée. Les zones de rucks n'étaient pas très propres... Soit c'est nous qui avons vraiment eu du mal à libérer rapidement nos ballons et à avoir des soutiens efficaces, soit il y avait le plaqueur qui traînait dans la zone. Je sais que c'est compliqué sur une fin de match de siffler une pénalité, mais c'est un quart de finale de Coupe du monde. Au bout d'un moment, ce que je sais, c'est que si jamais demain je dois jouer un match de très haut niveau et que je ne m'en sens plus capable, Eh bien ! je lève la main et je ne joue pas. C'est la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça.

"Peut-être que nous nous trompons et que tous ces faits de jeu sont légaux..."

Avez-vous essayé de discuter avec l'arbitre après le déblayage de Du Toit ?

Sur cette action précise, vous verrez par vous-mêmes, mais les Sud-Africains jouent bien le coup, ils tapent très vite en touche et ils vont se mettre en place. Et l'arbitre passe vite à autre chose. Mais il y a quand même l'arbitre en cabine qui permet de vérifier ce genre de choses. C'est le rugby, il y a encore des défaillances. Cela serait trop facile de mettre la défaite sur l'arbitrage même s'il y a des décisions litigieuses. Je pense que le staff fera peut-être la demande pour avoir des explications. Peut-être que nous nous trompons et que tous ces faits de jeu sont légaux...

Avez-vous trouvé que vous étiez dominés dans certains secteurs ?

Pas particulièrement. Peut-être sur les deux essais qui marquent, avec les jeux au pied du numéro 10 où on a eu du mal à savoir qui devait réceptionner le ballon. Et avec des ailiers comme Kolbe ou Arendse, ça va très vite. Je trouve que nous avons surtout eu beaucoup de secteurs dans lesquels nous avons dominé et c'est ça qui nous donne des regrets.