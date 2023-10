Le ciel leur est tombé sur la tête. Face à la Nouvelle-Zélande, c'est un pays tout entier qui a vu ses rêves de trophée Webb-Ellis s'écraser dans la défense imperméable des Blacks. En Irlande, le réveil est difficile et l'adieu au maître à jouer Jonathan Sexton n'a jamais semblé aussi cruel.

Le plafond de verre qu'il voulait briser leur est tombé dessus. Dans un match qui à coup sûr rentrera dans la légende, l'Irlande a chuté, une nouvelle fois, au stade des quarts de finale. Dans une enceinte dyonisienne qui avait des allures d'Aviva Stadium par moment, la défaite n'en est que plus cruelle. Battus par une équipe néo-zélandaise habituée à se sublimer pour les matchs couperets, les Irlandais rentrent au pays la tête basse, avec d'éternels regrets.

C'est du moins l'impression qui ressort quand on lit les médias de la première nation mondiale. "Le rêve est mort", "Le plus grand voyage de l'histoire du sport irlandais est terminé" ou encore "Un crève-cœur", les journaux sont, à l'image de tout un pays, sous le choc alors que les planètes semblaient enfin alignées pour le XV du Trèfle.

Impossible de ressentir autre chose que de la fierté

The Irish Independant, l'un des journaux référence sur l'Île d'Emeraude, n'a pu s'empêcher de remercier ses guerriers verts. Certes il y a eu défaite face à une Nouvelle-Zélande qui ne semblait pas imprenable, comme ce fut le cas il y a quatre ans, mais cette équipe a procuré tant d'émotions à ses supporters durant ces derniers mois, ces dernières années même, qu'il n'y a pas de rancœur au moment de débriefer la rencontre : "Nous ne sommes pas déçus par l’équipe irlandaise. Nous sommes déçus pour l’équipe irlandaise. Ils nous ont tellement donné ces dernières années qu’il est impossible de ressentir autre chose que de la fierté, de la sympathie et de la gratitude à leur égard. Le plus grand voyage de l’histoire du sport irlandais est terminé. Mais quel voyage ça a été."

En effet, au Stade de France, la partie s'est jouée sur des infimes détails, et des choix tactiques que regrettent sans doute, après coup, les hommes d'Andy Farrell. Car il y avait la place de passer. Les Irlandais le savent, et leurs supporters aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui rend ce dénouement si cruel : "Ils se sont rapprochés suffisamment pour s'imposer cette fois contre la Nouvelle-Zélande, mais le fait qu'ils se soient battu ne sera qu'une maigre consolation pour ces joueurs. Cela les hantera. Les All Blacks ont présenté un plan et l’ont exécuté avec brio."

La meilleure équipe a gagné

Si ce plan peut être mis au crédit de Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, il y a de grandes probabilités qu'il vienne en réalité du cerveau de Joe Schmidt. L'ancien sélectionneur des Chelemards 2023 est désormais dans le staff des All Blacks. Et il a su faire déjouer son ancienne équipe comme personne n'a pu le faire depuis plus d'un an. Sur une série de 17 victoires consécutives, les partenaires d'un James Lowe décevant l'ont vu s'arrêter au pire des moments. En piégeant les Irlandais sur leurs habituels points forts, les Blacks se sont imposés avec une certaine logique au vu des 80 minutes sur le pré : "L'ADN de Joe Schmidt était partout alors que les All Blacks gagnaient la bataille des rucks et la dominaient dans les airs. Ainsi, la série gagnante se termine au pire moment possible et, en vérité, ils ont été battus par la meilleure équipe de la soirée."

Là où The Irish Independant se montre beau joueur, ce n'est pas ce qu'on peut dire du journal The Irish Times. En effet, au-delà de la prestation démentielle des deux équipes, le quotidien s'attarde sur un élément central de tout match de rugby : l'arbitre. Pourtant pas loin d'être irréprochable, Wayne Barnes est dans l'œil du viseur : "Il y aura la frustration avec la performance de Wayne Barnes et de son arbitre vidéo Tom Foley décrétant que l’épaule de Richie Mo’unga dans la mâchoire de Bundee Aki ne méritait pas au moins un carton jaune."

Une misère infernale et éternelle

Si ce quart de finale restera à jamais dans les mémoires pour son niveau de jeu et sa dramaturgie, il a aussi été un jubilé d'un des plus grands demis d'ouverture de l'histoire : Jonathan Sexton. L'ancien du Racing n'a pas su apporter ce petit plus aux siens pour faire basculer la pièce du bon côté. Avec une pénalité manquée, alors qu'elle semblait largement dans ses cordes à 35 mètres sur la gauche des perches, et des pénaltouches pas toujours bien senties, le capitaine aura raté sa dernière : "Johnny Sexton avait l'expression hantée d'un homme qui vient d'être jeté, par un ascenseur express plongeant, dans les entrailles d'une misère infernale et éternelle" déclare dans une formule imagée The Irish Times.

D'une manière plus poétique, The Irish Independant termine en mettant dos à dos la fin du rêve irlandais et la fin de carrière de l'ouvreur historique du Leinster en faisant ce froid constat, et pourtant si vrai : "Le rugby n'est pas un conte de fées".