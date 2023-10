Ce samedi soir, Jonathan Sexton et les Irlandais se sont inclinés face aux All Blacks en quart de finale (28-24). À l'issue de la rencontre, le demi d'ouverture du XV du Trèfle a été réconforté par son fils sur la pelouse du Stade de France. Séquence émotion.

Après quatre-vingt minutes de combat face aux All Blacks et une cruelle défaite, on ne souhaite qu'une chose : avoir notre famille auprés de soi. À l'issue de leur défaite face aux Kiwis, de nombreux joueurs du XV du Trèfle ont été réconfortés par leurs enfants. Parmi eux, on retrouve Jonathan Sexton.

Complètement sonné sur la pelouse du Stade de France, le demi d'ouverture de 38 ans a tout de même eu le plaisir d'attendre des mots forts et sincères de la part de son fils. Avec sa bouille d'ange, ce dernier a déclaré "tu es encore le meilleur papa" à celui qui était le capitaine de son pays ce samedi soir.

La main sur la tête de son gamin, Sexton n'a pas réagi, trop déçu. Cette séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

"Juste merci"

En conférence de presse, Jonathan Sexton a remercié les supporters irlandais, qui ont énormément fait parler d'eux durant ce Mondial : "Juste merci. Je ne peux pas être plus fier d'être Irlandais quand on a vu ce qu'il s'est passé au cours des six dernières semaines. Ils soutiennent l'équipe comme personne, et c'est tellement dur de ne pas leur donner deux week-ends de plus. C'est malheureux."

Avec cette défaite, l'ancien joueur du Racing 92 a joué le dernier match de sa carrière. Néanmoins, il sait qu'il peut compter sur le soutien de son fils pour occuper ses journées, qui ne seront plus rythmées par le bruit des crampons.