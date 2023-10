Les Irlandais ont livré une prestation de haut niveau qui n'aura pas été suffisante pour vaincre les Blacks, ce samedi, au Stade de France (28-24). Bundee Aki, Jamison Gibson-Park et la deuxième ligne ont été remarquables tandis que Jonathan Sexton, pour ce qui aura été son jubilé, a manqué de sang-froid dans les instants clés.

15. Hugo Keenan 6/10

L'arrière irlandais aura réalisé un match plus que sérieux, malgré quelques erreurs comme son hésitation sur une réception de jeu au pied (9e) ou sa passe ratée pour Lowe malgré un bon décalage à jouer. Deux franchissements, deux défenseurs battus, 74 mètres gagnés ballon en main à son actif, Keenan a beaucoup tenté. Mais il n'a jamais trouvé la faille.

14. Mack Hansen 6/10

En faisant un classement des meilleurs ailiers du monde, son nom ne revient pas forcément en premier. Et pourtant… Le joueur du Connacht avait déjà battu six défenseurs à la pause, c’est dire son implication et sa réussite dans le un-contre-un. Toujours actif dans le jeu d’attaque irlandais, il a cette faculté à gagner ses duels et de précieux mètres. Il provoque aussi le carton jaune d’Aaron Smith – qui commet un en-avant volontaire - en voulant redonner à Lowe après avoir franchi. Son 50-22 plein de réussite en début de seconde période amène un temps fort irlandais, et sa lecture du jeu parfaite sur sa passe au pied tentée aurait mérité meilleure fin. Il sort dès la 56e minute remplacé par Jimmy O'Brien, plein de volonté.

13. Garry Ringrose 5/10

Il était l'un des meilleurs irlandais face à l'Ecosse mais il n'a pas réussi à reproduire la même prestation. Toujours très surveillé dès qu'il a le ballon, Ringrose a été bien géré par la défense black. Un plaquage manqué sur trois tentés, et un seul franchissement à son actif. Pas assez pour renverser ces Néo-Zélandais-là.

12. Bundee Aki 7/10

L'Irlande a certes perdu ce match au sommet, mais sans Bundee Aki sur la pelouse, le match aurait été sans doute plié bien avant. Incroyablement puissant, tout aussi intelligent ballon en main il marque un essai somptueux (27e) qui permet à son équipe de recoller au tableau d’affichage. Sur l’action, il récupère d’abord un ballon difficile avant d’éliminer cinq joueurs avec un double crochet intérieur foudroyant, avant de conclure avec un raffut tout aussi magistral. Guerrier, décisif, mais aussi leader comme ce temps faible irlandais où il prend la parole pour remobiliser les siens. Encore au diapason sur la terrible dernière séquence du match.

11. James Lowe 4,5/10

Bien surveillé durant toute la rencontre, l'ailier du Leinster n'a pas été à son meilleur niveau. On se rappelle qu'il était sorti touché face à l'Ecosse lors du dernier match de poule, de là à y voir une causalité ?

10. Jonathan Sexton 5/10

Dans un tel match, en étant derrière au tableau d'affichage durant toute la partie, l'Irlande ne pouvait pas laisser des points en route. Surtout avec un buteur qui se nomme Jonathan Sexton dans ses rangs. C'est pourtant ce qui est arrivé... Le maître à jouer a raté une pénalité largement dans ses cordes (59e) qui aurait permis à son équipe de revenir à cinq points. Sans doute atteint mentalement par cette "boulette", il se trompe en suivant en tentant un petit coup de pied par-dessus pas bien exécuté. Avant et après ça, le Leinsterman a pourtant fait ce qu'on attendait de lui : précis sur son jeu au pied, redoutable dans sa distribution et capable de geste technique d'exception, il est encore sur le terrain lors de la séquence si longue après la sirène. Son regard désabusé au coup de sifflet final restera l'un des moments forts de la Coupe du monde. Sexton ne sera donc jamais champion du monde.

9. Jamison Gibson-Park 6,5/10

Dans ce match complètement fou, l’expérimenté numéro 9 a fait ce qu’il sait bien faire, c’est-à-dire libérer rapidement les ballons, et tenter des retours dans le côté fermé dont il a le secret même si sa longue sautée est interceptée par Smith en deuxième période. En défense, on peut lui reprocher une couverture du second rideau approximative, parfaitement exploitée par les Blacks par deux fois (cela entraîne le premier essai néo-zélandais). Sinon ? Et bien Gibson-Park a été décisif en inscrivant le deuxième essai irlandais en fin de première période. Au sortir d’un maul, il utilise l’appel de Lowe pour y aller tout seul comme un parfait filou. Sa sortie à l'heure de jeu est plutôt surprenante.

8. Caelan Doris 6/10

Coffré sur une action en première main (13e), Caelan Doris est monté en puissance, à l’image de ce grattage salvateur sur ses 22 mètres. Balle en main, son explosivité lui a permis de trouver de l’avancée et de gagner des mètres (58 balle en main). Sa maladresse – un en-avant sous un renvoi (71e) – est arrivée au pire moment. Il n’a pas gagné son match à distance avec Savea mais il a été au rendez-vous.



7. Josh Van der Flier 6/10

Que c’est cruel pour le troisième ligne. Lui qui a été impressionnant en défense (7 plaquages en 7 minutes, 17/20 au final) aura vu Richie Mo’unga lui échapper sur l’essai décisif de Will Jordan. L’ancien meilleur joueur du monde, outre son abattage défensif, avait été tranchant et actif balle en main (24 mètres gagnés). Comme ses partenaires de la troisième ligne, il a eu quelques retards au soutien mais son activité a été épatante. Remplacé à la 59e minute par Jack Conan.



6. Peter O’Mahony 5,5/10

Pour son jubilé, le flanker a été d’une générosité remarquable (15/17 aux plaquages) et il est progressivement parvenu à rectifier le tir en touche (dont il a capté quatre lancers). Balle en main, on l'a peu vu mais là n'était pas son rôle.



5. Iain Henderson 6,5/10

De nouveau titularisé en numéro 5, Iain Henderson a eu un abattage impressionnant. Il est à créditer de 13 plaquages et d’un engagement irréprochable dans les tâches obscures. Sollicité en touche (3 prises), il a aussi été entreprenant balle en main, notamment sur la longue séquence amenant l’essai de Bundee Aki. Il a cédé sa place à Joe McCarthy (59e).

4. Tadhg Beirne 6,5/10

À l’image de son alter ego de la deuxième ligne, Tadhg Beirne a été énorme malgré la défaite : il a plaqué à tour de bras (17/17), a pesé dans le combat dynamique, a été habile en touche (4 prises dont celle menant à l’essai de pénalité) et a avancé balle en main (19 mètres gagnés, joli total pour un deuxième ligne).



3. Tadhg Furlong 5,5/10

Le pilier droit a apporté sa part aux longues séquences défensives irlandaises avec un notable 11/12 aux plaquages. Propre en mêlée, il a été moins en vue dans le jeu que ses partenaires de la première ligne. Le Leinsterman a été remplacé à la 52e par Finlay Bealham.



2. Dan Sheehan 5,5/10

Comme face à l’Afrique du Sud, le talonneur a eu des difficultés à trouver ses sauteurs (3 touches perdues à la mi-temps) avant que l’Irlande ne trouve la parade. Dans le jeu courant, il a été à la hauteur avec de l’avancée balle en main et une belle activité en défense (10/12). Il ne lui a manqué que quelques centimètres pour marquer sur une passe au pied de Mack Hansen (47e). Remplacé à la 64e minute par Dan Kelleher qui n’a pu aplatir l’essai de la victoire (70e).



1. Andrew Porter 4,5/10

Était-ce dû à un trop plein d’émotions qui l’a amené à verser des larmes lors des hymnes ? Toujours est-il qu’Andrew Porter a concédé deux pénalités rapides, la première pour un grattage illicite, la deuxième pour une poussée jugée non licite en mêlée. Il a de nouveau été sanctionné en mêlée au début de la seconde période. Pour le reste, on a retrouvé le dynamique gaucher tel qu’on le connaît, actif dans le jeu courant, utile dans le jeu de l’ombre (quelle plaie dans les rucks) et défenseur infatigable (8 plaquages à la mi-temps). Son grattage (50e) a initié une contre-attaque dangereuse. Encore une fois, il a disputé presque toute la partie, n’étant remplacé qu’à la 76e par Dave Kilcoyne.