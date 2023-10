Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France qui défiera l'Afrique du Sud dimanche (21 heures) en quart de finale de la Coupe du monde. Sans surprise, le capitaine Antoine Dupont est de retour à la mêlée, trois semaines après sa fracture maxillo-zygomatique. Louis Bielle-Biarrey, sur un nuage depuis le début du Mondial, est confirmé à l'aile à la place de Gabin Villière.

Les dés sont jetés, place au jeu, messieurs ! Quelques heures après son homologue Jacques Nienaber - qui a annoncé sa composition d'équipe (plutôt surprenante) - Fabien Galthié a dévoilé ses plans pour le quart de finale du Mondial qui se jouera dimanche à 21 heures au Stade de France.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Antoine Dupont est bien de retour, et comme titulaire, c'est encore mieux ! Vingt-deux jours (qui feront 24 dimanche) après son choc terrible avec le capitaine namibien Johan Deysel lors d'une soirée marseillaise qui restera dans les annales, le capitaine du XV de France effectue son grand retour. Au meilleur des moments, pour le match le plus important de l'ère Galthié. "Je me sens très bien, a-t-il confié pour sa première prise de parole depuis sa blessure. Sur le coup je ne savais pas la gravité de ma blessure, je pensais que ma Coupe du monde était finie et j’ai dû attendre les examens pour retrouver de l’espoir. Ma convalescence s'est bien passée, et aujourd’hui je peux être en pleine capacité de mes moyens pour être prêt pour ce match de dimanche."

Autre choix important mais dans la continuité de la phase de poules, la nouvelle titularisation de Louis Bielle-Biarrey à l'aile, à la place de Gabin Villière, qui n'est pas dans le groupe. Chez les trois-quarts, sinon, aucune surprise. Matthieu Jalibert guidera une nouvelle fois le jeu tricolore, tandis que Jonathan Danty et Gaël Fickou seront associés au centre. Le génial finisseur Damian Penaud (déjà 6 essais depuis le début du Mondial), sera bien présent sur l'autre aile du XV de France.

Jelonch titulaire, un banc en 6-2

Pour le cinq de devant, c'est du grand classique. Les deux piliers Baille et Atonio sont reconduits, tandis que Peato Mauvaka enchaîne les titularisations en l'absence de Julien Marchand, toujours en convalescence. Cameron Woki et Thibaud Flament défieront la solide paire Etzebeth - Mostert. En troisième ligne, Fabien Galthié a choisi de faire confiance à Anthony Jelonch, qui a montré qu'il était à son meilleur niveau face à l'Italie. Ses deux compères Charles Ollivon et Grégory Alldritt l'accompagneront. Sujet à tellement de débats, Fabien Galthié a tranché sur la composition du banc de touche. Cela sera un 6-2 (six avants et deux trois-quarts) avec la présence de Sekou Macalou et Yoram Moefana, très précieux pour leur polyvalence aux yeux du staff. Pendant ce temps-là, les Sud-Africains ont choisi de placer "seulement" cinq avants parmi leurs remplaçants.

Le XV de départ des Bleus :

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Moefana.