De retour dans leur camp de base de Rueil-Malmaison en région parisienne, les joueurs du XV de France ont appris la bonne nouvelle quant à Antoine Dupont, autorisé par son chirurgien à reprendre l’entraînement. L’ailier Louis Bielle-Biarrey et le troisième ligne Paul Boudehent ont notamment été interrogés à ce sujet lors de la conférence de presse du jour.

Louis Bielle-Biarrey

Sur l’Afrique du Sud

"Nos partenaires nous ont dit que c’était une équipe très physique. Ça avait été un match avec beaucoup d’intensité (le match de novembre 2022). Ils nous ont prévenu que ça allait être un gros combat. On sait que ce sera le cas au centre du terrain. Sur les ailes, les Sud-Africains ont des gabarits moins costauds, mais qui vont très vite et qui sont très percutants. Il y aura certainement moins d’espace. Il faudra jouer juste, être précis."

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Heyneke Meyer, ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud : "Ce sera un combat de chiens"

Sur le retour d’Antoine Dupont

"Nous sommes tous très contents de voir notre capitaine, notre leader, revenir dans le groupe. On ne sait pas encore s’il pourra jouer ce week-end, même si tout le groupe l’espère et même si d’autres très bons joueurs jouent au poste de numéro 9. Nous ne l’avons pas recroisé depuis qu’il a vu son chirurgien, mais nous avons passé toute la semaine dernière avec lui. Il était plutôt bien. Après, on ne va pas le harceler de question non plus."

Sur Matthieu Jalibert

"Matthieu remplace très bien Romain. Il évolue à un poste clé pour gagner. Nous aurons besoin de lui pour ce quart de finale, pour déclencher certaines situations, jouer juste, être précis et nous mettre dans de bonnes conditions. Il a l’habitude de jouer des matchs comme ça. Je ne crois pas qu’il se mette une pression particulière. Comme très souvent, il va répondre présent."

Paul Boudehent

Sur L’Afrique du Sud

"Nos partenaires nous ont dit que ça avait été certainement un des matchs les plus durs qu’ils avaient eu à jouer. Je n'ai rien d'autre à ajouter."

Antoine Dupont a rencontré son chirurgien ce lundi matin et le demi de mêlée du XV de France est autorisé à reprendre les entraînements ! Il devrait rejoindre ses coéquipiers rapidement pour préparer le quart de finale face aux Springboks !



Les infos > https://t.co/F0cvJL5Dkh pic.twitter.com/whoEk2q1Vr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 9, 2023

Sur la pression inhérente à l'événement

"Elle n’est pas forcément montée car nous sommes un peu dans notre bulle. Le staff et tout l’encadrement font que nous sommes préservés de ça. L’expérience qu’il y a dans le groupe fait que nous sommes imperméables. On continue notre aventure sans trop y penser."

Sur le fait de prendre part à un quart de finale de Coupe du monde

"Nous sommes tous d’accord pour dire que c’est particulier. À titre personnel, c’est un honneur d’être dans les 33 et de pouvoir postuler pour un tel événement. C’est pour ce genre d’événement que nous sommes là. On savait, avant le début de la compétition, que nous avions une chance de les retrouver à ce stade de la compétition. On a tous envie d’y être. Ça va être un super événement. Il y a vraiment de l'excitation."