Dupont casqué, Marchand très incertain : ce qu’en dit le staff médical des Bleus

En conférence de presse, le "monsieur santé" des Bleus, Bruno Boussagol, a donné des nouvelles rassurantes d’Antoine Dupont mais a également mis fin à l’hypothèse d’un retour de Julien Marchand face aux Springboks, en quart-de-finale de la compétition…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le point presse du jour était très attendu. Après avoir annoncé que le capitaine tricolore Antoine Dupont venait d’être déclaré apte à reprendre les entraînements par son chirurgien, Frédéric Lauwers, la FFR avait donc invité Bruno Boussagol, le manager santé des Bleus, à donner les dernières informations sur l’état de santé des troupes. Sur Dupont, celles-ci sont donc excellentes : "Le feu vert a été donné et il va reprendre la partie rugby cet après-midi (lundi après-midi, N.D.L.R.), commençait Boussagol. La semaine dernière, Antoine est monté en puissance avec les préparateurs physiques, en effectuant même des contacts sur boucliers. Là, il va s’entraîner normalement, comme les autres joueurs".

Par ailleurs, et comme nous l’indiquions dans le Midi Olympique de ce jour, Antoine Dupont pourrait porter un casque dimanche soir, face aux Springboks, s’il était retenu par Fabien Galthié. "Le port du casque a effectivement été évoqué, poursuivait Boussagol. Antoine a testé ce genre de protection. Il faut voir maintenant s’il le supporte et s’il n’est pas gêné sur les plans auditif et visuel". Dupont sera-t-il néanmoins titulaire ? Fabien Galthié prendra-t-il le risque de faire débuter un joueur qui ressentira nécessairement de l’appréhension, au moment des premiers vrais contacts ? Impossible à dire, à l’heure actuelle...

Julien Marchand forfait contre les Springboks ?

L’autre grand blessé du moment se nomme Julien Marchand, touché à la cuisse lors du match d’ouverture face aux All Blacks, le 8 septembre dernier. Ici, le tableau semble moins réjouissant : "Julien Marchand, enchaînait Boussagol lundi après-midi, est toujours entre les mains des préparateurs physiques et l’objectif est de le monter en puissance toute la semaine. Il est néanmoins peu probable de le voir dans le groupe sur le match à venir face à l’Afrique du Sud. On aurait aimé pouvoir annoncer son retour cette semaine mais malheureusement, ce n’est pas possible". Si le XV de France se qualifie en demi-finale de la compétition -et on n’en est pas là- il pourrait donc compter sur son habituel titulaire au poste de talonneur.

Par ailleurs, le dernier match contre l’Italie à Lyon n’a occasionné le moindre pépin physique chez les Bleus mais hors groupe des 33, Gaëtan Barlot et Paul Willemse, désormais aptes, se tiennent prêts à palier un éventuel forfait d’ici la fin de la Coupe du monde.