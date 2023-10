La septième journée de Pro D2 débute ce jeudi au stade Aguiléra de Biarritz, qui défiera Nevers à 21h. Un choc de haut de tableau entre Montauban et Provence, où ces derniers devraient s'imposer au terme d'un match disputé.

Biarritz - Nevers

Deux équipes qui veulent enchaîner. En lever de rideau de cette septième journée de Pro D2, les Biarrots voudront confirmer leur large succès sur la pelouse de Rouen. Mais en face, Nevers devra confirmer après un succès arraché sur la sirène face à des Biterrois accrocheurs. Dans ce duel, les deux clubs seront à la recherche d'une victoire face à un adversaire direct aux phases finales en fin de saison.

Notre pronostic : Biarritz s'impose, Nevers repart avec le bonus défensif.

Aurillac - Agen

Un déplacement sur la pelouse de Jean-Alric est toujours redouté. Toujours aussi solide à domicile, Aurillac doit se relever après une claque reçue à Mont-de-Marsan, où les Cantalous ont écopé de deux cartons rouges. Mais en face se présente l'un des favoris du championnat, Agen, dans l'obligation de décrocher son premier succès à l'extérieur de la saison.

Notre pronostic : Aurillac l'emporte d'une courte tête.

Valence Romans - Rouen

Les Drômois doivent confirmer. Souverains à domicile depuis le début de l'année, accrocheurs à Vannes pendant 50 minutes, ils reçoivent une équipe de Rouen en plein doute. En effet, la lanterne rouge n'a remporté qu'une seule rencontre en six journées et doit se relever d'un lourd revers devant ses supporters. Mais sur la pelouse de la surprise de ce début de saison, la spirale négative pourrait bien se poursuivre pour les hommes de Sébastien Tillous-Borde.

Notre pronostic : Valence Romans se bonifie.

Soyaux-Angoulême - Mont-de-Marsan

Le début de saison d'Alexandre Ruiz et ses hommes était de haut niveau. Un succès à domicile, des prestations convaincantes à l'extérieur, tout allait bien pour les pensionnaires de Chanzy. Oui mais voilà, les deux dernières réceptions ont tourné au vinaigre. Un match nul face à Dax, une défaite face à Montauban, et il y a désormais une zone rouge qui se rapproche dangereusement. Mais face à l'équipe en forme du moment, la victoire pourrait bien être hors de portée pour les locaux.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan.

Montauban - Provence

Le choc du haut de tableau de cette journée. Le troisième reçoit le deuxième dans un duel capital pour la suite de la saison. Sur une belle dynamique avec deux victoires consécutives, dont la dernière à l'extérieur, les Montalbanais surprennent et veulent s'installer durablement dans le haut du tableau. En face, Provence semble plus armée que jamais pour participer aux phases finales.

Notre pronostic : Provence gagne, Montauban décroche le bonus défensif.

Béziers - Colomiers

Deux clubs qui veulent engranger de la confiance. Après un début de saison compliqué, Béziers devrait compter sur le retour de ses Portugais pour démarrer une saison qui tarde à se lancer pour les Héraultais. Les Columérins, en face, végètent dans le ventre mou, après un match nul décroché à domicile face à Provence au prix d'une belle remontée.

Notre pronostic : Succès de Béziers.

Dax - Vannes

Le leader veut garder son invincibilité. Sur la pelouse du promu dacquois, Vannes se présente avec des ambitions et compte bien faire honneur à sa première place. À domicile, les Landais voudront créer la surprise, eux qui ont déjà fait tomber Grenoble et Colomiers, et reviennent de Brive, où ils ont ramené un beau point de bonus.

Notre pronostic : Vannes s'impose.

Brive - Grenoble

En clôture de cette septième journée, Brive reçoit Grenoble. Dans l'obligation de l'emporter après un début de saison qui n'a pas convaincu, les locaux veulent sortir leur premier match référence face à un adversaire direct. Le FCG, de son côté, voudra réaliser la sensation et décrocher son premier succès loin de ses terres, après trois défaites de justesse.

Notre pronostic : Brive l'emporte.