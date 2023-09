Alors que les Biterrois menaient 11-22 à un quart d'heure de la fin, les hommes de Xavier Pémaja ont soufflé la mise dans les derniers instants grâce à un essai de Reynolds au bout d'une action interminable (25-22). Les Héraultais ont longtemps résisté mais une faillite en touche et une domination des avants locaux auront eu raison de leurs désirs.

Nevers s'impose à domicile au Stade du Pré Fleuri face à Béziers (25-22) pour le compte de la 6 ème journée du championnat de ProD2.

Et il fallait s'attendre à un duel où le combat serait intense à plus d'un titre. Entre des Neversois affûtés à domicile depuis le début de la saison et des Héraultais ayant connu un sursaut d'orgueil face au leader vannetais, cette opposition promettait d'être disputée. Si les Biterrois obtenaient une première pénalité d'entrée de jeu, transformée par Gabin Lorre (0-3, 5 ème), ce fut l'un des rares ballons à la disposition des visiteurs, tant les hommes de Xavier Péméja confisquaient la possession dans le premier acte. Multipliant les pénaltouches au détriment de prendre les points au pied, les locaux, même si Reynolds aura connu un échec à la 20 ème minute de jeu, n'inscrivaient aucun point pour concrétiser.

L'USON persistait plus que jamais dans cette stratégie, convaincue du savoir-faire et de la réputation de ses avants. Mais les Biterrois montraient des signes défensifs encourageants, même si Elia mettait enfin à profit les nombreuses situations près des lignes (5-3, 34 ème). Pas suffisant pour prendre une avancée notable, d'autant que Lorre rajoutait trois points supplémentaires dans l'escarcelle visiteuse, après une échauffourée sans conséquences (5-6, 38 ème). Nevers tentait de forcer la décision dans les dernières secondes alors qu'Arnoldi avait écopé d'un carton jaune pour un plongeon sur un ruck. Sans succès, et l'ASBH virait en tête à la pause en tenant finalement la distance défensivement même si la discipline n'était pas vraiment au rendez-vous.

L'alignement biterrois en perdition

Et les Héraultais ne rataient pas leurs débuts du deuxième acte, grâce à une échappée soutenue de Koen dans le couloir sur une quarantaine de mètres et relayée par Short pour envoyer Reau en terre promise (5-13, 42 ème). Pas de quoi bousculer l'USON toujours aussi solide sur les fondamentaux. Un mano à mano s'instaurait entre Lorre et Reynolds aux tirs au but, succession de fautes des deux côtés et multiples errances dans le jeu courant. Béziers menait même jusqu'à (11-22, 64 ème) grâce à un drop-goal exécuté à la perfection par Lorre depuis les 45 mètres. Mais les hommes de Xavier Péméja ne perdaient pas le fil.

Tout le contraire des Héraultais accusant un déficit incalculable de ballons en touches. Des munitions laissées en route et qui donnaient de précieuses munitions aux locaux ragaillardis au fur et à mesure du match. D'abord par Kundiona en force après une séquence de pilonnage en règle (18-22, 75 ème). Puis par Reynolds dans les arrêts de jeu, qui décidait de casser la ligne d'avantage pour l'essai libérateur. Un retournement de situation pleinement profitable à l'USON qui conserve son invincibilité à domicile au Stade du Pré Fleuri avant un délicat déplacement à Biarritz. Le coup est passé prêt pour les Biterrois, mais trop de ballons rendus auront considérablement amenuisé les chances pour se faire souffler un succès qui aurait fait du bien à tout un club.