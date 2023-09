Vannes renverse Valence Romans au physique !

Le choc de la 6e journée de Pro D2 entre Vannes et Valence Romans a tourné à l'avantage des Morbihannais au stade de la Rabine (39-24). Au terme d'un match indécis où les deux équipes ont fait preuve de caractère, les joueurs de Jean-Noël Spitzer ont conforté leur avance en tête de Pro D2 et sont toujours invaincus depuis le début du championnat.

Vannes s'est imposé face à Valence Romans, à l'issue d'une superbe rencontre qui aura été indécise pendant près d'une heure, lors de l'affiche de la 6e journée de Pro D2 au stade de la Rabine (39-24). Les Bretons restent en tête de Pro D2 tandis que les Valentinois ont confirmé qu'ils allaient donner du fil à retordre à beaucoup d'équipes cette saison.

Valence était en tête à la pause au caractère !

Les deux équipes, 2e et 4e au coup d'envoi, ont tenu leur rang et montré beaucoup de caractère lors des quarante premières minutes. Si les Vannetais ont dominé, mais se sont montrés maladroits sur leurs lancers en touche, ce sont bien eux les premiers à marquer, malgré la solide défense valentinoise. Sur une pénalité, Maxime Lafage offre trois points à son équipe. Lors de l'engagement, Valence Romans répond aussitôt par le pied de Lucas Meret à la suite d'un ballon non libéré dans le ruck de Francisco Gorrissen. Après avoir subi pendant la première moitié de la première période, les Drômois vont trouver des failles dans la défense vannetaise, la meilleure de Pro D2, pour inscrire le premier essai du match. Tim Menzel, à la sortie d'un ruck, trouve Mosese Mawalu qui, après un appui sur Charles Bouldoire, se voit servi par Adam Vargas pour aller aplatir entre les poteaux et devenir le co-meilleur marqueur d'essais de Pro D2. L'avance des Drômois sera de courte durée. Sur l'engagement, les Morbihannais répondent aussitôt. Après un coup de pied de Maxime Lafage, Gwenael Duplenne parvient à se défaire de Charles Bouldoire, surpris par le rebond, pour aller en dessous des perches, une minute après l'engagement. Les Valentinois vont ensuite pousser en fin de période, notamment sur les mauls. Sur un ballon porté en toute fin de première période, Francisco Gorrissen, déjà fautif sur la première pénalité valentinoise, fait s'écrouler le maul et se fait expulser pour dix minutes. Réduit à quatorze et privé de leur troisième-ligne, Vannes va reculer et concéder un deuxième essai par Anthony Aléo, venu aplatir en force sur un ballon porté.

Vannes inflige un 26-0 à Valence !

Les Vannetais accélèrent en seconde période. En infériorité numérique, Maxime Lafage inscrit une pénalité face aux perches. Les Valentinois répondent immédiatement, en inscrivant un troisième essai grâce à leur première-ligne Kevin Goze, venu aplatir en force sur un ballon porté. Le retour sur le terrain de Francisco Gorrissen et l'entrée en jeu d'une nouvelle première-ligne va faire du bien aux Vannetais qui vont mettre en marche leur rouleau compresseur et inscrire trois essais en l'espace de dix minutes pour passer d'un déficit de onze point à une avance de dix unités. Paul Surano profite d'un jeu au pied de Maxime Lafage pour devancer Charles Bouldoire, trop court, et aller aplatir. Francisco Gorrissen, puis Cyril Blanchard iront ensuite aplatir face aux perches à la suite d'une séquence de pick&go. Les Bretons maîtrisent la fin de rencontre et inscrivent un cinquième essai grâce à Alex Arrate, sur une nouvelle passe au pied de Maxime Lafage, mais ne parviendront pas à inscrire l'essai du bonus offensif.

Vannes reste solidement installé en tête de Pro D2 tandis que les Valentinois, malgré la défaite, ont confirmé leur très bon début de saison et sont 5es au classement. Lors de la prochaine journée, le 13 octobre, Valence Romans, l'équipe surprise de ce début de saison, recevra Rouen alors que Vannes se rendra sur la pelouse du promu Dax.