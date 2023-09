Pro D2 : Face à Agen, Grenoble sort les muscles et se replace dans la course au Top 6

À domicile, Grenoble signe sa troisième victoire de la saison, face à Agen (24-19). Au terme d'un match serré, qu'ils ont mené d'un bout à l'autre, au score, les Isérois se replacent. Ils sont, ce soir, aux portes du Top 6.

Grenoble-Agen, voilà un match qui flaire bon la Pro D2 de ces dernières années. Et comme tout bon match de deuxième division, la rencontre est restée serrée et l'issue incertaine jusqu'au bout. Mais après ses deux succès en autant de confrontations la saison dernière, Grenoble s'est encore imposé ce soir (24-19).

Les recettes qui marchent

Et pour l'emporter ce soir, les Isérois ont mis en place les bonnes formules habituelles. Celles qui marchent bien en Pro D2. Tout d'abord, frapper le premier. C'est ce que fait Steeve Blanc-Mappaz après dix minutes seulement, dans ce match. Alors que les locaux enchaînent les groupés pénétrants depuis quelques minutes, ils voient chacune de leur tentative progresser et mettre à mal l'adversaire. Après plusieurs essais, Blanc-Mappaz termine derrière la ligne (10e, 7-0). Les gros remettent ça quelques minutes plus tard et, cette fois, c'est Régis Montagne qui s'extrait du maul pour offrir un deuxième essai aux siens (21e, 12-3). Frapper les premiers, c'est donc fait. Insister sur ses points forts, c'est la deuxième étape. Et elle est validée.

La troisième étape, c'est celle que redoutent souvent les joueurs. Il s'agit alors de faire le dos rond quand l'adversaire réagit. Si les Agenais sont pétris de bonnes intentions, leur conquête défaillante ne leur permet pas de mettre en place des attaques tranchantes. Ils se contentent de jouer sur des coups. Au terme d'une bonne période, Thomas Vincent force le verrou de la défense grenobloise (36e, 15-10). Mais faire le dos rond, c'est aussi savoir calmer les ardeurs des visiteurs. Message reçu par Sam Davies qui convertit plusieurs pénalités avant la pause (38e, 18-10). De quoi laisser les Agenais à distance.

Grenoble gère... en tremblant

Au retour des vestiaires, la stratégie du dos rond se poursuit, au point de ressembler parfois à un immense pont, tant le dos reste rond. Le FCG ne plie pas, n'encaisse pas d'essai, si ce n'est deux pénalités converties par Vincent (55e et 66e). L'étape finale, c'est de porter l'estocade au bon moment. Alors qu'Agen est toujours aussi proche au score, et surtout en a fini avec ses problèmes de conquête, Grenoble doit conclure. Les hommes d'Aubin Hueber ne parviennent plus à se montrer dangereux en attaque, alors ils attendent la faute adverse. Ils se contentent de gérer. Sam Davies réussit une dernière pénalité avant l'heure de jeu, histoire de maintenir la distance (57e, 21-16). Surtout, en fin de partie, la défense tient bon. Et c'est une mêlée, dans leur propre moitié de terrain, qui permet aux rouges et bleus de mettre un point final à leur victoire. À dix minutes du terme, ils mettent un terme aux espoirs agenais, alors que ces derniers squattaient en terrain dangereux, grâce à une pénalité récoltée en mêlée.

Comme dans tout bon match de Pro D2, c'est un grand coup de pied salvateur en tribune qui délivre son monde à la 80e minute de jeu. Grenoble savoure sa troisième victoire à la maison cette saison. Et se replace dans la course au Top 6.