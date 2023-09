Montauban arrache son premier succès à l'extérieur à Angoulême dans un match sous tension

Pro D2 - Soyaux-Angoulême, invaincu à domicile, recevait Montauban qui n'avait pas pris le moindre point hors de ses bases en ce début de saison. Dans un match acharné où les cartons ont plu, ce sont les Sapiacains qui s'en sortent avec la victoire (26-31). Un succès bienvenu pour les Tarn-et-Garonnais qui grimpent sur le podium au terme de cette 6ème journée de Pro D2. Angoulême se console avec le bonus défensif.

L'US Montauban s'est imposé dans les toutes dernières minutes face à Soyaux-Angoulême (26-31), dans un match extrêmement serré avec quatre cartons distribués. Les visiteurs avaient bien ciblé les faiblesses adverses pour mener rapidement dans le match, mais n'ont pas appuyé en seconde période et ont subi la remontée charentaise. L'indiscipline des deux camps a fait tourner le match à plusieurs reprises.

Coment ça? Sapiac sait gagner à l'extérieur? 1ère nouvelle. Bordel qu'elle fait du bien celle là. Merci messieurs vous avez été GÉANTS!#AllezSapiac #SAXVUSM pic.twitter.com/QmO6nuVaM6 — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) September 27, 2023

Une histoire de jeu au pied

La rencontre a débuté avec une grosse intensité, Jarmouni devant déjà se faire soigner au bout de cinq minutes. Montauban dominait ce début de rencontre. Jérôme Bosviel jouait un coup de pied rasant, sans que le ballon ne sorte. Il rebondissait sur le poteau de coin avant de revenir dans les bras de Vici, qui avait bien suivi (0-5, 8ème). Malgré une pénalité angoumoisine, les Sapiacains accroissaient leur avantage par Reilhac, après un coup de pied à suivre de Bosviel. Bernadet profitait du rebond favorable et servait son centre pour le deuxième essai du match (3-12, 14ème).

Sonnés mais pas abattus, les Charentais reprenaient la main sur la rencontre. Cela leur permettait de bénéficier de deux cartons jaunes adverses, d'abord de Tuculet pour plaquage haut (19ème), puis Viiga pour une accumulation de fautes (23ème). Le SAXV insistait pendant plus de cinq minutes dans les 22 mètres adverses, et le concrétisait par un essai de Jarmouni sur un maul (13-12, 27ème). Avantage de courte durée à cause du drop de Bosviel (13-15, 28ème).

Malgré cette bonne séquence, le match prenait une mauvaise tournure pour les locaux, qui perdaient coup sur coup Botica, blessé aux côtes, et Jarmouni. Puis sur le coup d'envoi après une pénalité de Saubusse (16-15), l'USM récupérait le ballon, écartait au large, et Tuculet adressait un coup de pied rasant pour Vici, qui s'offrait un doublé en coin (16-22, 38ème).

Un dernier quart d'heure de folie

La deuxième période reprenait plus calmement, et seule une pénalité de 45 mètres de Saubusse modifiait le tableau d'affichage (19-22, 45ème). Les locaux dominaient la partie mais pêchaient dans la finition. Ils étaient proches de se faire surprendre peu après un carton de Mau pour un coup d'épaule (57ème). Les Sapiacains progressaient jusqu'à l'en-but, mais Tuculet faisait un en-avant à un mètre de la ligne. Avertissement avec frais, mais seulement 3 points (19-25, 60ème).

Jérôme Bosviel cédait sa place, mais le vrai tournant du match arrivait peu après. Bau voulait lancer le jeu au large après une touche, mais se faisait découper par Galala à pleine vitesse. Un acte dangereux et idiot de l'entré en jeu, qui percutait le visage de l'ouvreur. Carton rouge direct (68ème), qui pourra valoir plus cher après passage en commission. Carton vite rentabilisé par Angoulême, qui marquait un essai après deux penaltouches par Naqiri (26-25, 71ème).

Enfin devant au score à 15 contre 14 et avec dix minutes à jouer, Soyaux-Angoulême pouvait être optimiste. Espoirs vite douchés. Fortunel ratait une pénalité de 50 mètres, mais pas son drop (26-28, 76ème). Renvoi en jeu, le demi d'ouverture dégageait d'une chandelle. Jarmouni, revenu sur le terrain, manquait sa réception avant de pousser Guillemin dans les airs. Pénalité convertie (26-31, 78ème). Un coup de poignard, trop tard pour être rattrapé.

Le match est parti dans tous les sens, mais a surtout tourné en faveur de Montauban. Première victoire à l'extérieur pour l'USM, qui a manqué de confiance dans son jeu mais prend les points qui l'amènent sur le podium. Soyaux-Angoulême chute à la maison et perd pour la quatrième fois, la quatrième avec un bonus défensif.