À Amédée-Domenech, pour la 6e journée du championnat, Brive, ce mercredi soir, a battu petitement Dax grâce à un doublé de Warren-Vosayaco (15-12). Les Landais repartent avec le bonus défensif, et sont passés pas loin d'un gros coup dans l'optique du maintien.

Avant la trêve Coupe du monde, on avait quitté Brive sur une humiliation, à Valence Romans (45-10). Les deux semaines sans match n'ont pas bénéfiques pour laver les têtes. Les Corréziens sont bel et bien malades dans ce début de saison.

Pour cette nouvelle sortie à Amédée-Domenech, le CAB a montré un visage triste, voire inquiétant sur la durée de la rencontre. Sans confiance, et avec peu d'envie, la bande à Collazo a été bousculée par le promu dacquois, avant finalement de s'en sortir, grâce à un doublé de Warren-Vosayaco (15-12). Le troisième ligne a porté son équipe, et sans lui, le résultat aurait pu être différent. Les trois échecs face aux perches de Seguy pèsent également lourd dans le résultat final.

Au classement, Brive double son adversaire du soir, et se replace en milieu de tableau (8e, 14 points). Dax recule un peu plus bas (10e, 12 points).

Dax profite du néant briviste

Dans un premier acte pauvre en jeu, les deux équipes ont préféré user, et surtout abuser, du jeu au pied. Dans cette bataille du territoire, Dax s'est montré plus inspiré grâce notamment à Séguy. En canonnier, l'ouvreur a également assuré dans son rôle de buteur. À chaque fois, il a récompensé son paquet d'avants, plutôt dominateur en mêlée (7e et 13e, 0-6).

Dos au mur, Brive a décidé de forcer le destin. Garden-Bachop a préféré la pénaltouche au tee. À cinq mètres de l'en-but, après plusieurs temps de jeu, Warren-Vosayaco, malgré trois adversaires au plaquage, a aplati au pied du poteau droit (7-6, 17e). C'était à peu près tout pour les partenaires de Gué, dans cette première période, où les fautes de main ont presque atteint la dizaine.

À longue distance, Séguy a permis à son équipe de regagner le vestiaire avec l'avantage à la marque (7-9, 20e) dans un Amédée-Domenech en colère. Les Coujoux ont même sifflé leurs joueurs, et scandé un chant hostile : "Mouillez le maillot, mouillez le maillot."

Warren-Vosayaco est la seule éclaircie de la soirée

En deuxième période, la révolte est venue de Warren-Vosayaco. Lancé sur la ligne défensive, le troisième ligne centre a battu quatre défenseurs, grâce à sa vitesse et sa puissance, pour aller marquer en coin (12-9, 44e). Dix minutes plus tard, en quête d'un bonus offensif, les Brivistes ont préféré assurer le succès par la botte de Garden-Bachop (15-9, 54e).

Les Coujoux ont surtout profité de la maladresse de Seguy. Parfait en première période, le demi d'ouverture casqué s'est complètement déréglé dans le second acte avec trois échecs de rang (54e, 57e et 59e).

Dans une fin de match tendue, Reteau a été averti pour avoir volontairement écroulé un maul qui se dirigeait vers l'essai. Coupable d'un excès d'engagement sur un déblayage envers Barrère, Rixen a été logiquement expulsé (74e). Dans les cinq dernières minutes, Dax est parvenu à valider un bonus défensif grâce à la botte de Cerisier (15-12, 78e).

Sur la balle de match, l'alignement dacquois, en difficulté face à la qualité de Gué, a perdu son septième ballon de la soirée. Sous les sifflets de leur public, les Brivistes n'ont même pas eu le cœur à lever les bras. Il y a des succès qui renforcent le doute pour la suite du championnat.

Dans quinze jours, Brive recevra une nouvelle fois. Le CAB accueillera Grenoble, pour un choc entre deux prétendants à la phase finale. Dans le même temps, Dax devra relever un gros défi à domicile avec la réception du leader Vannes.