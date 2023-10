La septième journée de Nationale sera marquée par un duel entre Bourg-en-Bresse en Massy. Si les deux équipes s'attendaient à jouer la montée, elles occupent, pour l'instant, des places peu envieuses au classement.

Dans l’esprit des suiveurs, une confrontation entre anciens pensionnaires de l’échelon supérieur revêt toujours plus ou moins l’allure d’une finale avant la lettre lors d’une édition disputée dans un futur proche. Mais ce vendredi, en terres aindinoises, il ne saurait être question un seul instant de dernière ligne droite promotionnelle. Une victoire seulement au compteur des Burgiens, deux à l’actif des Massicois. Autant dire qu’une certaine pression va se faire sentir d’un côté comme de l’autre même si, aux abords immédiats de ce qui va devenir au fil des semaines la zone rouge, la tâche s’annonce pour le moins ardue. Pour Hyères-Carqueiranne, en déplacement chez le leader albigeois susceptible de creuser l’écart aux dépens de bon nombre de ses concurrents d’une part. Mais aussi pour Suresnes qui, nonobstant sa très belle performance de samedi dernier, rend visite à un Stade niçois de plus en plus impressionnant. Notamment de par l’ampleur des succès qu’il engrange alors, qu’inversement, ses défaites sont concédées dans des proportions très honorables. Les "montagnards" eux, sont dans une configuration différente. Chambéry, qui a évolué hors de ses bases du début du premier bloc jusqu’à la fin du mois de septembre, peut voir venir en banlieue toulousaine, où le bon équilibre ne tient qu’à un fil.

S’il a répondu présent face à Vienne et Carcassonne, le Blagnac Rugby est encore loin du compte lorsqu’il se déplace. Un seul succès, et encore, face à un hôte – le RC Hyères-Carqueiranne en l’occurrence - qui ne présente pas toutes les garanties lors des échéances dans la Cité des Palmiers. Voilà qui n’est pas suffisant pour jouer les premiers rôles au même titre que les grosses cylindrées d’Occitanie (Albi, Narbonne, Carcassonne) ou d’ailleurs. Pour Tarbes, la tendance est quelque peu équivoque.

Un bouillant Périgueux - Narbonne

Si par cas Vienne venait à vivre un chemin de croix – ce que personne ne souhaite au sympathique promu nord-isérois en plein apprentissage – le moindre point laissé en cours de route pourrait s’apparenter à une contre-performance. Du moins, à ce moment précis de la saison. Tarbes se déplace dans un état d’esprit analogue à celui qui prévalait la saison passée quand il s’agissait de rendre visite au nouveau venu rennais.

Bourgoin-Jallieu, qui a souffert mille morts la semaine dernière pour inverser la tendance à son profit , fera en sorte de ne pas payer les pots cassés en mille morceaux par Nice sur la tête de son rival carcassonnais. On le dit et on le répète, s’imposer deux fois d’affilée n’est pas à la portée du premier venu alors que, dans le camp audois, on fera tout pour que l’adage "Jamais deux sans trois" ne trouve pas d’illustration supplémentaire. Enfin, le point chaud, très chaud même, nous conduira du côté de Périgueux. Le lauréat de la toute première édition de l’histoire de la Nationale 2 reçoit Narbonne. Les Septimaniens ne l’emportent pas à chaque fois, mais leur qualité de jeu, elle, rallie tous les suffrages. L’occasion est belle, qui, dans les deux camps concernés, s’apparente à un énième passage au révélateur. En termes de contenu autant si ce n’est plus que du point de vue du seul résultat.