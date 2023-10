Le demi de mêlée argentin Martin Landajo a signé à Carcassonne jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. C'est une recrue expérimentée qui rejoint les rangs audois.

Carcassonne se renforce en cours de saison avec une recrue expérimentée. Martin Landajo et ses 84 sélections avec l'Argentine débarquent dans l'Aude jusqu'à la fin de la saison. Sous les couleurs de son équipe nationale, le demi de mêlée a même disputé une demi-finale de Coupe du Monde en 2015 contre l'Australie. Les Pumas s'étaient alors inclinés 29 à 15.

Ce n'est pas la première fois qu'il évoluera en France. Lors de la saison 2020/2021, l'Argentin avait fait une pige mitigée à Perpignan, en ne disputant que six rencontres de Top 14 et quatre de Challenge Cup. Martin Landajo a ensuite pris la direction des États-Unis et de la Major League Rugby pour jouer avec la franchise californienne des American Raptors.

\ud83c\udde6\ud83c\uddf7 ᴍᴀʀᴛɪ́ɴ ʟᴀɴᴅᴀᴊᴏ ᴇsᴛ ᴊᴀᴜɴᴇ﹠ɴᴏɪʀ !



Le demi-de-mêlée aux 84 sélections avec les Pumas pose ses valises à Carcassonne jusqu’à la fin de la saison !



¡ Bienvenido @MartaLandajo ! #DéfendreNotreCité \u2694\ufe0f pic.twitter.com/srz5c3Cn3p — US Carcassonne\u2694 (@us_carcassonne) October 3, 2023

Avec cette arrivée, Carcassonne, actuel 4e de Nationale, se donne en tout cas les moyens de retrouver la Pro D2, un an après l'avoir quittée.