Menée 26-6 à la 50e minute de jeu, Narbonne a trouvé les ressources pour aller chercher une cinquième victoire consécutive synonyme de première place. Renversant !

Narbonne - Bourgoin-Jallieu, voilà une affiche qui a le doux et enivrant parfum de la nostalgie. Elle avait du coffre en Top 14 et en Pro D2. Au sein de ce troisième niveau national, Audois et Isérois ont fait honneur samedi soir à leur réputation passée. Le Parc des Sports et ses 4 000 spectateurs privilégiés ont vraiment assisté à un face-à-face digne du printemps. Jusqu’à la 50e minute, la victoire semblait largement acquise pour Bourgoin, maître des débats depuis le coup d’envoi. Avec un tableau d’affichage largement favorable (26-6), comment les Isérois ont-ils pu laisser échapper une victoire qui leur tendait les bras ? "Depuis le début de la saison, on pêche au niveau de la discipline. Ce soir, nous avons encore donné le bâton pour nous faire battre. En seconde période, on écope de deux cartons jaunes qui nous ont sacrément pénalisés, peste le talonneur Mohamed Khribache. On repart avec un point alors que nous devions en avoir quatre. À l’avenir, il faut s’inspirer de l’état d’esprit de Narbonne."

"Les jeunes mettent le costume de la maturité"

En manque d’oxygène à la 50e minute, au bord de la correctionnelle, le Racing est allé chercher une cinquième victoire consécutive en autant de rencontres, en inscrivant vingt-quatre points en l’espace de vingt-deux minutes. Une demi-heure où les Audois ont flirté avec l’excellence, avec la qualité de leur jeu de ligne. Un succès d’autant plus surprenant puisque sur la feuille de match, l’encadrement avait aligné trois espoirs en première ligne : Gabriel Atlan au talonnage (21 ans), Livaï Tikoipau (également 21 printemps), titulaire au talon et à droite, et un autre minot de 21 ans, Avto Gogiashvili, remplaçant à droite. Sur la feuille était également coché le joker médical Medhi Boundjema au talonnage, arrivé mardi dans l’Aude et auteur d’un essai pour sa première apparition. "Depuis le début de la saison, précise Brice Mach l’entraîneur des avants, nous sommes fragilisés par des problèmes en première ligne. On doit composer avec les blessures de Clément Estériola, Christophe David au talonnage, des droitiers Mohamed Loukia, Jamie Hagan, Geoffrey Moïse à gauche. On fait confiance à ces jeunes et ils mettent le costume de la maturité en se mettant au service du collectif. Ce début de saison est vraiment beau et après un tel match, il est encore plus beau."

Au soir de cette 5e journée, le Racing est désormais seul en tête au classement puisque son concurrent direct et voisin audois, Carcassonne, s’est incliné à Blagnac d’une petite unité (34-33). Après quatre rencontres et autant de succès à domicile, Narbonne a prouvé qu’il savait recevoir. Samedi à Albi, il espère démontrer qu’il sait également voyager chez un ambitieux de l’épreuve. La semaine promet d’être studieuse du côté du Parc des Sports et de l’Amitié.