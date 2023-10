Au fil des matchs, Matthieu Jalibert se libère et s’impose comme le dépositaire du jeu de l’équipe de France, celui capable de donner le tempo.

Trois passes décisives, dont une géniale sur un jeu au pied pour Damian Penaud, et un essai personnel sur une course aussi chaloupée qu’agressive, Matthieu Jalibert est bien le nouveau patron de l’équipe de France. "J’ai l’impression qu’il arrive à se défaire de la pression de garder ses qualités de joueur et d’homme", reconnaissait cette semaine Christophe Lamaison, qui avait connu la même situation lors de la Coupe du monde 1999 en passant ouvreur numéro un en début de compétition après la blessure de Thomas Castaignède. "J’avais pourtant en tête des performances en demi-teinte avec son club de l’UBB la saison dernière, mais c’est un autre contexte, une autre compétition. S’il ne connaît pas d’échec à son âge, il ne pourra pas rebondir et grandir. J’espère qu’il va connaître des échecs et je crois qu’il a déjà beaucoup appris la saison dernière avec son club, avec des contre-performances et les changements d’entraîneurs. Il s’est nourri de tout ça car c’est un grand compétiteur. Il a tout à gagner et on voit une évolution depuis le début de la compétition avec une plus grande maturité dans son jeu. Je pense qu’il peut être performant dans le cadre de jeu voulu par le staff. On va lui demander d’être un peu plus altruiste, de faire jouer les autres, ce que fait très bien Romain Ntamack."

La troisième voix girondine

L’ouvreur de L’Union Bordeaux-Bègles a parfaitement saisi le message, bien aidé par Maxime Lucu lors de ce dernier match face à l’Italie. Les repères communs entre les deux hommes ont fait le reste comme l’avouait le demi de mêlée : "Je sais très bien comment il faut jouer avec Matthieu. La stratégie mise en place n’était pas anodine. Matthieu a des qualités énormes quand on attaque la ligne. Quand on a des rucks rapides comme ça, comme on voulait le faire, il n’y avait plus qu’à le servir et jouer autour de lui. Matthieu sait tout faire. Je l’ai donc servi du mieux possible. Des fois, c’est vrai, il faut aussi que je prenne un peu plus d’initiatives personnelles. Mais quand on avance autant devant, il y a juste à lui donner le ballon et, avec sa vivacité, il va faire le reste."

Pour son autre partenaire de club, Yoram Moefana, "on a retrouvé Matthieu comme quand il joue à Bordeaux". Il est vrai que Jalibert évolue aussi dans un environnement qu’il connaît de mieux en mieux avec une ligne d’attaque très girondine, avec l’éclosion pour ne pas dire l’explosion de Louis Bielle-Biarrey, d’autant plus qu’il a déjà des affinités avec Damian Penaud son futur coéquipier. C’est le président de l’UBB, Laurent Marti, qui doit s’en frotter les mains. Cela fait sourire Mathieu Jalibert : "C’est une connexion qui fonctionne bien avec Damian. On s’entend bien sur le terrain mais aussi en dehors et on apprécie de vivre ces grands moments ensemble". Alors que l’on a longtemps considéré l’équipe de France était portée par un axe toulouso-rochelais, Matthieu Jalibert a su trouver sa place, portant la troisième voix, celle de l’UBB.