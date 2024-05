L’arrière castrais Julien Dumora évoque l’importance du succès arraché face à Montpellier, le défi du déplacement à Clermont samedi, la saison de son équipe ou encore ses sensations personnelles alors qu’il boucle, à 36 ans, une décennie sous les couleurs tarnaises.

À quel point la victoire in extremis face à Montpellier (27-26) a-t-elle été importante ?

Elle était impérative car elle nous permet de continuer à croire en notre objectif de début de saison qui est de finir dans les six premiers. On a réussi à le faire dans la difficulté face à une équipe qui venait pour prendre des points.

Une fois encore, comme face à La Rochelle (25-24) ou à Oyonnax (22-19), tout s’est joué sur le fil…

Ça fait quelques semaines que tous nos matchs sont hyper serrés, effectivement. Il y avait aussi eu celui à Gloucester (30-25) dans le même genre.… Ce ne sont pas les scénarios que l’on préfère de se retrouver sous tension pendant 80 minutes comme ça. Mais s’il y a la victoire au bout, ça passe au second plan.

La quête d’une place dans le top 6 passe par un résultat positif à Clermont, samedi. Comment appréhendez-vous ce défi ?

On sait où on va mettre les pieds. Clermont est une équipe très en forme, en confiance. On s’attend à un match très physique, avec beaucoup d’intensité. On est prévenus. Et puis il y a l’atmosphère autour. Michelin est un stade magnifique pour jouer au rugby, c’est toujours excitant de se présenter là-bas. Pour nous, chaque rendez-vous sera un match de phase finale et la moindre défaite condamnerait notre objectif.

Sur ses cinq dernières sorties à Clermont, le CO a encaissé une moyenne de 42 points et jamais moins de 30 unités. On imagine que le discours sera axé sur ce point…

C’est évident, notre défense aura un rôle primordial dans la partie. Clermont est une équipe très physique avec de gros porteurs de balle aussi bien derrière que devant. Quand l’ASM joue dans l’avancée, elle s’emballe et arrive à mettre de la vitesse. On sait que si l’on commence à subir, elle sera dure à arrêter.

Comme beaucoup d’équipes du Top 14, vous avez alterné entre le bon et le moins bon cette saison. Comment jugez-vous votre parcours jusqu’à présent ?

Notre début de saison et même la phase aller avait été très bonne. Puis il y a eu ce petit contrecoup de deux mois où l’on a perdu beaucoup, notamment à domicile. Mais à trois journées de la fin, nous sommes toujours vivants malgré les hauts et les bas. Il va y avoir une course folle sur les trois derniers matchs, il faut s’y jeter avec toute l’énergie possible. Il n’y a plus de calculs à faire, ce n’est plus le moment de ressasser les matchs ratés… Ça devient excitant.

À titre personnel, vous bouclez votre dixième saison sous les couleurs castraises. Mesurez-vous ce que ça représente ?

Quand on se pose et qu’on se dit que ça fait dix ans, ça peut surprendre mais je n’y pense pas trop. Je m’épanouis tellement dans ce club que je n’ai pas la notion du temps. Ce n’est que du plaisir, j’ai l’impression de ne pas être arrivé il y a si longtemps que ça.

Selon les sites spécialisés, vous auriez disputé entre 240 et 250 matchs pour le CO…

Au club, on en est à 245 je crois. C’est une fierté, forcément, d’atteindre ce nombre. Cela représente 25 matchs par saison, ça me fait dire que j’ai la chance de ne pas être souvent blessé et d’être régulièrement sur les feuilles.

Vous êtes sous contrat jusqu’en juin 2025. Pensez-vous que la saison à venir sera votre dernière ?

Je ne sais pas mais je commence en tout cas à m’interroger à ce sujet. Il y a toujours la question de savoir où situer la ligne : est-ce que l’on repart pour une saison ou est-ce que l’on s’arrête pendant que ça va encore ? Ce n’est pas une décision facile à mûrir. Et puis, il faut savoir ce que le club a envie de faire aussi.